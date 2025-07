Ti si dovoljno ponižena od dečka da ne mora niko ponovo: Teodora vratila Ivanu za sva nedela prema Jeleni, pa dobila povratnu (VIDEO)

Iskrena do koske!

Sledeći mali budžet dala je Ivanu Marinkoviću.

- Mali budžet za Ivana Marinkovića. Smatram da si loš čovek, loš muž, loš dečko. Kada si bio sa Jelenom videla sam situacije gde si je ponižavao, tako sam videla i sa Aleksandrom. Hoćeš da utapkaš psihički ženu da ona ne može da govori i iznosi svoje mišljenje - rekla je Teodora.

- Ti si moj proizvod iz onog rijalitija, u jednom trenutku te nisam ni primetio. Avanzovala si u svakom slučaju. Smatram te jako elokventnom ženom, malo gubiš dah ali je sve to do iskustva - rekao je Ivan.

- Meni je upečatljivo kod tebe da si muškarac koji vređa i ponižava žene - rekla je Teodora.

- Ti si ponižena sasvim dovoljno od svog dečka da bi bilo ko, da ti išta kaže smatrala poniženjem - rekao je Marinković.

- Terza, mali budžet, nisi dobar partner, svestan si toga. Varaš svoje žene, ideš od jedne do druge, dočekalo te je nešto za šta nisi bio spreman. Neću da komentarišem tvoje očinstvo, nisam to videla, ono što sam videla sam i komentarisala. Ne sviđa mi se tvoj postupak, ali smatram da je druga strana to mogla da očekuje. Ponizio si se dosta sa ovim krševima ovde što se tiče žena - rekla je Teodora.

- Što se tiče Sofije, mali budžet. Ne smatram da si odlepila za Terzom, smatram da si više odlepila za tim da budeš u centru dešavanje i pažnje. Znala si da će to da odjekne. Pričala si i pozdravljala medu i ostala, neću da pominjem, nebitno - rekla je Delićeva.

- Mileni srednji budžet, iako si ti meni dala mali. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Urnisala si me prošle godine, što si i sama rekla, a ja sada to gledam negde drugde. Vrlo si realna, a nekada si pristrasna. Smatram da umeš da budeš odan prijatelj, Nenadu si odana, srčano braniš svoje, to mi se sviđa - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić