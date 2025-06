IZGUBIO POSLEDNJI GRAM DOSTOJANSTVA: Gastoz ponovo pogazio sebe zbog Anđele, ona ga oduvala najjače do sad! (VIDEO)

Neće ni da ga pogleda!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je još jednom da spusti loptu i pokuša da porazgovara sa Anđelom Đuričić, ali ga je ona surovo oduvala.

- Anđo, ajde na cigaru - rekao je Gastoz.

- Aj odj*bi - rekla je Anđela.

- Dođi - rekao je Gastoz s osmehom.

- Daj ne smaraj me, stvarno me smaraš. Rekla sam ti milion puta da odj*beš i nemoj da me smaraš - rekla je Anđela, a Gastoz je ostao zatečen.

- Ajde dogovoreno, nema problema. Lepo od tebe i gospodski - odgovorio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić