Jovan Pejić Peja postao učitelj: Eni Čolić održao čas o moralu, dostojanstvu, veri i vaspitanju uz žestoke prozivke, ona na ivici suza! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Nikolić kako bi prokomentarisala odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a potom su brutalno zaratili.

- Peja je imao negde teško detinjstvo i meni je žao. Mi smo se super uklopili i nama je dobro, a ona je mene držala uz sebe da me ne bi imala kao pretnju. Ena je jako hrabra i svima se suprodstavlja, ali zna gde da zakoči - rekla je Aleks.

- Ljudi, nisu tema Ena i Aleksandra već Milovan. Ona se pomirila s Milovanom da bi uzela svoje telefone, ne budite glupi - rekao je Ivan.

- Tako je - rekla je Ena.

- Devojčice bolje sedi i ćuti, ti samo ljude koristiš. Uzmeš ljude i šutneš, a sada sam te i ja šutnuo jer ti to voliš. Ja bih voleo da mi je bila kombinacija, baš mi je žao što te nisam j*bao i šutnuo - rekao je Peja.

- Ovo je baš šmekerski, vaspitan dečko - rekla je Ena.

- Ti si g*vno, šta misliš da si ti bre? Ja neću biti morbidan kao ti, to da znaš. Ti si naučila da ideš na te sudove i da se boriš, ali ovde deset meseci ne znaš da se boriš - rekao je Peja.

- Ti si neurotičan dečko kog svi podržavaju jer mene mrzi - rekla je Ena.

- Ti si ovde đavo i to znaj. Da se moliš Bogu ne možeš jer on ne prima ljude koji se lažno mole. Ti si promenila svoje ime, to se ne računa. Ti ćeš meni da pričaš o veri, smejala si se ovde kad sam nosio Krst slepice jedna - rekao je Peja.

- Slepice? Klošarko? - upitala je Ena.

- Ti si me izazvala da ti kažem da si klošarka, ali to jesi. Je l' te nije sramota što si se dvadeset puta izvinjavala mojoj mami? - rekao je Peja.

- Ti mene nikad nisi voleo - rekla je Ena.

- Ma kako da ne, ajde pali. Ušla si i uzela me ovde kao dijamant, ali nećeš me brusiti kako tebi odgovara za mesta - rekao je Peja.

Autor: N.Panić