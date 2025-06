Kad izađem odavde, otići ću pravo kod... Milovan otkrio planove nakon Elite 8, priznao da uopšte nije dobro! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Milovan Minić porazgovarao je s Matejom Matijevićem o svojoj životnoj situaciji i problemu koji ga je snašao, a tom prilikom je otkrio da mu uopšte nije dobro i da će po izlasku iz ''Elite 8'' potražiti stručnu pomoć.

- Je l' si ti na ulasku već završio s Marijanom? - upitao je Mateja.

- Jesam, ali nisam. Nije ni meni jasno ništa, ali kad izađem ću ići kod nekog stručnjaka da se pozabavim sobom i nekim stvarima - rekao je Milovan.

- Ne znam šta se dešava - rekao je Mateja.

- Ovaj (Uroš) me je izmanipulisao da sve kažem, manipulisao je i njom i to je to - rekao je Milovan.

Autor: N.Panić