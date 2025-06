ŠOK! Marko i Sanja slagali da su kupili stan!? Mimas obelodanila nove informacije, Ena izgorela od ljubomore! Gruji neće biti dobro! (VIDEO)

Zapenili!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala odnos Marka i Sanje.

- Slađa je obratila pažnju na bazenu kad se Sanja okačila Marku kao ogrlica, a on je šikanira. Sve baš dod etalja objasnila. Kao da moli nekoga za ljubav, tako je izgledalo. Ponižava ga na sve načine, a onda on okrene priču da mi ponižavamo. Ena je rekla da je Marko rekao Sanji u sobi da se ohladio od nje. Zašto si rekao to svojoj devojci? - pitala je Sofija.

- To je neistina. On je rekao da se nije ohladio - rekla je Sanja.

- Pravi muškarac se u svakom prostoru snalazi onako kako bi bilo najbolje za njegov odnos i njegovu devojku. Gde mogu verbalno, verbalno je zaštitim, gde mogu fizički, mogu fizički. To je njena stvar što tako priča - odbranio je Marko.

- Ovo nije prava žena - istakla je Sofija.

- Znam da muškarac kad ostavlja kupi sve u dve ruke i ide, a ženi ostaje sve - rekla je Sanja.

- Ona je onda trebala da kaže da ideš u svoj stan, a ne da će da te vrati mami - rekla je Kačavenda.

- Ja sam čula u sobi da je on rekao da se ohladio od nje, nisam želela da prisluškujem. Sofija me opet odala - rekla je Ena.

- Mene ne mogu da iskomplekiraju žene odavde, znam šta imam napolju i kakav odnos imama sa Sanjom - rekao je Marko.

- Ja tebe volim, normalno da ću te poslati kod mame, a ne kod Sofije - opravdavala je Sanja.

- Drugi stan koji ste snimili kad su bili novinari je takođe iznajmljen stan. Može da se nađe vlasnica, oni su izbačeni iz stana koji je koštao 200 evra - ubacila se Sanja.

- Ko ste vi da vam ja objašnjavam da li sam kupio stan ili ne - zapenio je Marko.

- Sve mi je jasno. Trebala si da ustaneš i kažeš da si rekla u afektu. Marko je jedini dečko koji je svojim postupcima stao i zaštitio, i kad je najgora i najbolja. Nikad veći žar nisam videla kod Sofije nego da uništi vezu Sanje i Marka. Meni se čini da nisu kupili stan, ali će kupiti kad izađu - rekla je Anđela.

- Mene bi bilo sramota da nekoga odbranim, ako bi ga najstrašnije izvređao. Njeno dete gleda neke njene stavove i mišljenje. Nemoguće da imaš sa svim ljudima konflikt - skočio je Peja.

- Peja nikad nije stao u moju zaštitu, kao Marko u Sanjinu. Sanja ga ne ceni dovoljno, uvlači ga u nepotrebne konflikte. Želela bih da se moj muškarac tako ponaša - rekla je Ena.

- Pričao sam da sve dolazi na moje, a sad se saplićeš sama - rekao je Peja.

- Dođe devojka i kaže da će se je*ati sa Pejom, on ćuti - počela je Ena.

- Ona je rekla da je overila mog sina, šta je problem - skočila je Kačavenda.

- Ja sa Mimom pričam samo zbog Gruje, ima da jede - rekao je Peja.

- Ovako ne sedi zauzeta devojka - rekao je Marko.

- Meni je Milan rekao da je Gruja izbacio sliku sa Mrvicom, ja njemu verujem - rekla je Ena.

- Zamisli Gruja ti prešao preko prevare i kakav ti ološ trebaš da ispadneš da sediš sa Pejom tako - rekao je Marko.

- Mene Peja zna. Ja sam rekao da Mima nije za Gruju, a ako kažem da nije za njega onda nije ni za mene - rekao je Peja.

Autor: A.Anđić