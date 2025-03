ZAPENILI! Lepi Mića i Korda u brutalnom ratu! Ne prestaje da urniše Kordu, izneo sav prljav veš o njemu (VIDEO)

Zapenili!

U toku je emisija "Preteres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Potencirao je na tome kako se ko ponašao prema Ani. Ja prema njoj nikad nisam bio nasilan, nisam je vucarao i sve ono kako se on ponašao. Znamo šta je istina i Ana veruje da je sve to istina. Ona nema snage da se odupre i odvoji od ovog ludaka. Vidi se da je koristi u svakom smislu i da je maltretira. Ne znam što definitivno čeka 40 dana - počeo je Bebica.

- On je ovde čim je pročitao pismo počeo da skače i rekao Mići kako će biti potrčko. On ima u planu drugi rijaliti, spominje i Farmu, nema nigde Ane u njegovom planu. On je taj koji je Anu najviše degradirao, a cela podela budžeta se bazira na Ani - dodao je.

- Ajde ti Mićo - rekao je Milan.

- Ja sam rekao da neko njega nagovara. Sa njim se ovde sprdaju. On je taj koji ponižava ovde devojku. Uzme i šiša je, uzima odmah telefone a otišao je na sahranu. Sinoć je ničim izazvan počeo da me provocira. Rekao sam mu da nije svestan na šta sam ja spreman. Ja znam da on prima. Zakuni se da nisi napravio prevaru, da si zavrnuo za pare. Zbog čega živi u Plani, ajde razmislite. Rada je rekla da nema žute banke. On je jedna ljudska ljiga, slina, budaletina. On je sakrio svoje poreklo. Ti si Brajlović, tvoj deda je Brajlović čega se stidiš. On je pobega od svoje porodice. Sve najgore za ljudsku slinu. Čoveka si zavio u crno pre 7 dana kad si rekao da mu je žena trudna sa komšijom, izašao si na sahranu i napravio porodici.. Ti nikog nemaš - počeo je Mića.

- Ajde bre, skini mi se ... počeo je Korda da vređa.

- Da postoji neka ženska koja bi bila sa ovim ovde, on bi odmah poleteo - ubacila se Kačavenda.

- Ja moju Anu volim. Vi gledajte vaše veze, vaše brakove - branio se Korda.

Autor: A.Anđić