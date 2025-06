MRZITELJU SVEGA IKAD: Jelena i Mića u brutalno ratu! Žestko urniše Miću, iznela prljav veš o njemu i Ivaniji! (VIDEO)

Haos raste!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Jeleni Ilić.

- Hteo sam da stanem uz nju i da joj kažem gde greši. Imali smo strašne svađe, pa smo se izmirili. Pričala je kako ja dr*am ku*ac u Pabu. Prodavala si moralne priče, a sada se družiš sa ljudima koji su te blatili. Jelena nikakv si čovek, niko te ne može spasiti od stavri koje si radila. Ti si neko ko je bezkarakteran i ne vredi, ne poštuješp nikoga. Ti si neko ko je najlošiji na svetu. Rekla si mi da mi je ćerka jalova, pa si obrnula priču. O majčinstu pričaš, kobiletino jedna. Rekao sam ti tad da želim da budeš jer si mi rekla da mi je ćerka jalova. Mali budžet da uživaš u kupovini - rekao je Mića.

- Ti si veliki mrzitelj svega na svetu. Rekao mi je danas da sam najgori čovek na svetu, a kad sam ušla rekao mi je da sam dobar čovek. Ivan mu je rekao da mu je ćerka jalova, a on mene zbog toga vređa. Kad sam bila preljubnica, branio me. Trebao bi da razmisli da ode do zavičaja kao i ja. Ja imam roditelje - rekla je Jelena.

- Ti nemaš ništa. Šta ej tu tvoje? Ti ništa nemaš. Nemaš ni dečka ni druga. Ti si jedan nitkov, loš čovek - skočio je Mića

- Ja ću biti ovd egodine kao ti, došla na izlet u Beograd jer kupujem stan. Mrzitelju svega na svetu! Ti ne ideš samo u zavičaj, tamo ne možeš, to znaš dobro u duši. Natrljavaš ljudima kako je život u Beogradu skup, a znamo kako si kupio stan. Velika muzička zvezda od 40 godina, čiju pesmu niko ne zna. Tvrdim da je Ivanija ono njemu radila i da je Mića preljubnik kao ja, jer mu je ona stavljala ruku u međunožje. Velika žrtvo uvreda od strane Gastoza, sahranjuješ svima sve! Govoriš Urošu da treba da mus e desi incest i da ga rođeni otac si*uje. Kad su ti rekli da si gej ti si se uvredio, a stalno ljudima pretiš. Ivanija i ti je ono radila što i ja Urošu, ti i ja smo egal. Imaš ženu kod kuće koju si video tri meseca za 12 godina, ali ti ovde to radi devojka od 20 godina. Ivanija i on su se posvađali, rekla ti je da si pedo*fil, odmah si je uzeo sebhi, jer izgleda da bolje radi ono. Da si se ikad istuširao i presvukao kao danas, možda bi te neko i poželeo - ispričala je Jelena.

- Pre bih je*ao Deda Maraza nego tebe - skočio je Mića.

- Vi ku*ve ovde najvište štitite. Zbog Vas su ku*ve ovde pobeđivale. Tvoja rak rana je Marko Đedović. Tvoja najveća muka je što je Stefan otišao kod Đedovića, kao i Aneli. Zarađuješ pare od kojih ne znaš ni da živiš. Kad izađepš ideš peške na bazen, umesto sa svojom ženom. Slikaj se u zavičaju, ako ikad odeš do njega - vikala je Jelena.

- Je*aću te u mom zavičaju - skočio je Mića.

Autor: A.Anđić