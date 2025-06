PUJ, PIKE, NE VAŽI: Anđela obesmislila svako izrečeno poniženje na Gastozov račun, sabrala mu sve greške i odsvirala kraj! (VIDEO)

Odlučila da više nikad ne popusti!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadnom Marinkovićem Gastozom.

- Koji je tvoj utisak na sve što smo čuli od Gastoza? - pitao je Darko.

- Od samog početka sve sam zaboravila, ja sama sa sobom komentarišem i ništa ne bih znala da izdvojim. Ima pravo tako da priča i ne ljutim se. Pričam i ja gluposti, pa ću da prepišem da su ovo njegove gluposti. Ja najbolje znam kad je on iskren, a ovo večeras je bilo 50-50. On mene sad hoće da radi na sujetu i kompleks, kao što i ja njega hoću. Kod mene to više ne prolazi, celu vezu sam dala svoj maksimum, njegova loše postupke sam iznivelisala koliko sam mogla, a sad je već previše grešaka i postupaka. Imala sam i ja nešto moje što mu se nije dopalo. Previše je svega da se pravimo da ništa nije bilo. Ja bih se uvek vratila na stvari koje su se desile, da ću da je isporučim, da se ohladio, da jedva čeka da diše punim plućima, kad je podigunut za potrčke sa Sofi, njegovo flertovanje, izjavu da mu se sviđa i nikad ne bih mogla da budem mirna sa njim - govorila je Anđela.

- Kako je moguće da ona od toliko ljubavi nema želju da spusti nos kad je ona kriva? Nameće moje greške - dobacio je Gastoz.

- On te je ostavio jer si ga slagala za neke stvari, a onda ih priznavala kad su dolazili voditelji. On je uveren u to da si bila sa Pavlom i zbog nemira koji oseća te je ostavio i to je pošteno. Kako dolazimo sad do toga da se on trti i namešta i čeka tebe? - pitao je voditelj.

- Ja sam muz opraštala stvari koje su se dešavale u našem odnosu i bila mi je važnija emocija, a sad mislim da je primetio da nema nazad i da sam presekla da ću da se pomirim sa njim. Emociju nisam, iako on to osporava. Ukućani su pričali da je on sa mnom fejk, da ću da budem iskorišćena jer je sa mnom zbog rijalitija i prvog mesta. Jasni su mi ukaćni, neće me pokolebati i više nikad ne bih sebi dozvolila da dobijem pitanje da se ponižavam i blamiram. Možda se trudi sa mnom kad ne flertuje sa Sofi ili ne gleda u Sofijino d*pe. Pokušao je preko hrane, a to je jer sam rekla da ću sve da mu oprostim jer dobro kuva - rekla je ona.

- Ona sad kotrlja ovu priči jer ako mi priđe i pomirimo se potvrdićemo da je sve za Pavla istina, pa kad izađemo kud koji mili moji - dodao je Gastoz.

- Rekla si da vrediš više od onoga što si dobila od Gastoza, zbog čega si onda pričala da je on najbolji dečko sa kojim si bila i da se tako niko nije ponašao prema tebi? - pitao je Darko.

- Istina je da se trudio oko mene, bio pažljiv, fin i posvećen. Imao je moge izlete koje sam odlučila da zapostavim jer sam smatrala da je drugo mnogo veće. Smatram generalno da pružam u vezi mnogo i sve od sebe i smatram da isto toliko zaslužujem. On kao da je čekao moje jedno da bi rekao ovako, a ja sam prešla pet krupnijih stari koje su se dešavale u toku naše veze i zažmurila sam na sve to jer sam smatrala da je njegova emocija veća, a on kao da je dočeo situaciju da se uhvati i da kaže da će da me isporuči tati - govorila je Anđela.

- Priznala si da ne možeš Gastoza da gledaš očima, kad su ti se razvila takva osećanja? - pitao je voditelj.

- Kad ima određena izlaganja, a to je bio utorak, čula sam šta je bilo sa Sofijom na bazenu i sve to mi se skupilo. Svaki put mi se zgadi jer ne mogu da verujem da to dozvoljava, pa kaže da je izgran, a ne shvata da se njegovo ponašanje prati 24 sata - odgovorila je ona.

- Zbog čega svaki put kad uvrediš i poniziš Gastoza te reči okreneš na sprdnju i kažeš da si se šalila, a njemu se vrlo hvataš za sve što on kaže? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jer u mojoj situaciji jeste tako. Najviše se izrevoltiram za žene, čula sam razgovor i sa Kristinom, a on se mnogo degradira kao muškarac. Zato mi se svaki put i zgadi, a onda kad krene da priča o emocijama prema meni... Samo kompilacija njegovih izjava da se napravi u poslednjih 24 sata

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić