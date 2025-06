Peja rešio da ostane veran Eni Čolić: Ovim potezom totalno oduvao Anđelu Đuričić, bivša će mu biti ponosna! (VIDEO)

Ovo će je zaboleti!

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredni je reč dobio Jovan Pejić Peja.

- Rekao sam i prošli put da je Gastoz jedna od malog broja ljudi s kojim bih napolju popio kafu i posle sukoba. Smatram da je u odnosu njega i Anđele gledao da kupi vreme i da izađe najbezbolnije, nisam ga podržao i rekao sam pravo mišljenje. Video sam da ga guši odnos i trebao je što pre da izađe. Više verujem u Anđeline emocije, ali mislim da su u mnogim situacijama bili rivali i borili se jedno protiv drugog. Kod nje mi se sviđa što se ne druži s ljudia toliko i ne daje pristup mnogima. Mnogi su pričali da je uvredio moju majku, ali ja to nikada nisam tako doživeo - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Anđelu:

- U poslednje vreme mi se ne sviđa njeno ponašanje. Imali smo normalan odnos i komunikaciju. Sviđalo mi se što mnogi ljudi nisu imali uticaj na nju i što je imala svoje mišljenje. Ne sviđaju mi se ženske svađe u kući, tako da mogu da provučem i Anđelu kroz to. Služio sam joj kao oružje da povredi Enu i sam sam kriv za to. Mislim da je ona zaslužila posle svih događaja da bude pobednica, a što se tiče realnosti voleo bih da Karić pobedi. Nikad se nismo posvađali žestoko, ali smo imali jednu mini raspravu. Kad bih gledao koga ću da ostavim, nikada se nisam posvađao sa Anđelom, ali sam sa Gastozom bliži i ostaviću njega - poručio je Peja.

Naredna je reč dobila Jelena Ilić.

- Odlučila sam da krenem prvo od Gastoza i reći ću lepe stvari koje imam da kažem o njima. Ja sam Anđelina savetnica koja je nikada nije posavetovala jer ona sa strane ne priča o Gastozu. Po meni vas dvoje imate isto ponašanje kao dok ste bili zajedno. Ona nije pristupačna osoba i šteta što mnogi koji joj nisu imali pristup, nisu videli njene vrline. Ona je jako meni draga i često ume da nas nasmeje. Gastoz ima manjak karaktera kada su u pitanju sukobi nakon kojih vrrlo brzo pređe, a ona je striktna u tome. Anđela s tim ljudima nema komunikaciju i ne druži se. Ne znam da li je to deo karaktera ili šta je, ali ja mislim da on ne želi da crpi energiju na sukobe. Nervira me što svi pričaju da je Gastoz sujetan, ali ja to stvarno nisam videla sem kad su u pitanju žene. Mislim da si se dovoljno ostvario u onome što si želeo i u tome većina može da ti zavide. On mi je kao i Anđela jako drag, a meni se menjalo raspoloženje o tebi. - rekla je Jelena.

