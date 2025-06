Mesto joj je ispred izolacije: Kristina razvezala jezičinu i pokazala koliko mrzi Anđelu Đuričić! (VIDEO)

Au, kakve prozivke!

Kristina Buđevac besnela je na Anđelu Đuričić, pa ju je žestoko napljuvala kod takmičara koji su sedeli ispred sobe za izolaciju.

- Ja sam šetala sa Jelenom i dala mi je Snupija i ja sam ušla u kući i rekla da kažu Anđeli da on neće da šeta. Ona je pravila problem jer sam pridržala Snupija. Rekla sam da se plašim da me ne raščupa mesec dana pred kraj jer vidim da joj nije dobro. Zabole me k*rčina za Anđelu Đuričić, mesto joj je ovde ispred izolacije. Ona je došla ovde da se opere. Bolja je što je bila ljubavnica, došla da se opere, pa je sad favorit... Ona nekome kaže da je dr*lja - govorila je Kristina.

Autor: A. Nikolić