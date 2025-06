Šok nad šokovima!

Bivša učesnica “Elite 8”, Matea Stanković, izazvala je buru u javnosti nakon što se oglasila za Pink.rs. Bez dlake na jeziku, iznela je niz skandaloznih tvrdnji na račun Lazara Čolića Zole. Ovog puta, najpre se osvrnula na pokušaje muvanja između njenog bivšeg momka, Lazara Čolića Zole i Stefani Grujić.

- Videla sam kako flertuje sa Stefani. Ja nisam glupa, samo se farbam u plavo. Jasno sam videla kako flertuju, njihove tajne signale. Munja demantuje, pa onda ispod pokrivača Stefani je*e mamu, briše sa njom imanje, čupa je za kosu i ostalo. On je težak manipulator kakav svet nije video. Zadnjih dana me muvao, saletao, pisao mi spiskove za prodavnicu. Napiše mi spisak za prodavnicu, pa dole ispod: "Vidimo se u Beču" ili " K*uac tri puta, jednako je hiljadu dinara". Ne verujem da sam mu se svidela kad uporedimo mene i Stefani, mada ona kaže da ličim njegovu bivšu ženu. Možda je on hteo da se osveti Zoli zato što je Stefani bila sa Zolom kad se on diskvalifikovao.

- U finalu vidim Gastoza, Enu, Aneli... Onako kako bih ja volela bude, Gastoz, Anđela i Ena. Aneli ima više svojih glasača, ali više bih volela da Ena osvoji bolje mesto. Aneli sve radi zarad rijalitija, kadra, Luku navlači na diskvalifikaciju, oboje igraju rijaliti. Pretila mi je, kad prođe pored mene dobaci mi, prevrtala mi je mrtvog oca. Niko kao ona nije vršio psihičko maltretiranje na men. Dobro je što sam izašla, jer da se nastavilo uhvatila bih je za pevalicu. Ena mi nikad nije pretila kao ona. Hvala Bogu što sam ovako reagularno ispala - završila je Matea.

Autor: A.Anđić