SATERAN U ĆOŠAK! Učesnici optužili Milovana da Aleks gleda kao slamku spasa, on priznao SVE: KALKULISAO SAM! (VIDEO)

Naredno pitanje tokom Igre istine, Milena Kačavenda postavila je Milovanu Miniću.

- Što si ti čekao taj čuveni utorak, da se izjasniš o svojim odlukama i osećanjima? - upitala je Milena.

- Da li će Alek preći preko nekih stvari, to ne znam. Da sam oprostio javnu prevaru, očigledno da jesam. Ja sam želeo da znam samo da li je Marijana sa Urošem, a iskod našeg odnosa bi svakako bio isti - rekao je Milovan.

- Nelogično mi je bilo i to što Milosava nikada nije pokazala netrpeljivost prema tebi, a došla je da Aleksandru odbrani od tebe - dodala je Milena.

- Meni je to logično. Milosava je uvek volela to što je Aleksandra sa Milovanom, jer je on brinuo o Aleksandrinom detetu, dok Milosava čokoladu nije mogla da kupi unuci - kazao je Ivan.

- Milena, ti si mene pitala, šta znači šta ti znači to ako su Uroš i Marijana zajedno i šta znači ako nisu zajedno, a ja sam ti rekao znači saznanje, a iskod nam je isti - kazao je Milovan.

- Zar nisi govorio da voliš Marijanu dok nisi video da je sa Urošem? - upitao je Terza.

- Da, jesam. Kalkulisao sam, plašio sam se samoće. Sada, znam da svakako nemam ništa, ne znam šta će biti sa Aleksandrom, ali sam se prepustio tome - kazao je Milovan.

Autor: S.Z.