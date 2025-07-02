EVO KAKO IZGLEDA KUĆA ANELI AHMIĆ U ALIFAKOVCU: Nalazi se tik pored groblja, svuda ZASTRAŠUJUĆE skulpture, a ovako KOMŠIJE govore o njoj i njenoj porodici... (FOTO)

Ekipa emisoje 'Paparazzo lov' posetila rodni grad Aneli Ahmić! Ispred kuće zatekli zastrašujuće prizore, a komšije rešile da progovore!

Učesnica najgledanijeg rijalitija "Elita 8" - Aneli Ahmić privlači veliku pažnju javnosti. Kako se bliži finale rijalitija, ekipa emisije "Paparazzo lov" uputila se u Bosnu i Hercegovinu kako bi posetila rodni grad aktuelne učesnice rijalitija i kako bi saznala šta njene komšije misle o njoj, ali i kako njena kuća u rodnom Sarajevu izgleda.

Ekipa emisije stigla je u naselje Alifakovac kako bi našla kuću Aneli Ahmić. Neki od meštana tvrdili su da nikada nisu čuli za nju, dok su drugi vrlo upoznati sa njenim likom i delom ekipu emisije uputili ka kući.

- Ko sad živi u toj kući? -pitao je član iz ekipe emisije "Paparazzo lov".

- Nisam video nikog, tu joj je ja mislim mama, a čuo sam da ima kuću u Dubrovniku -rekao je jedan od komšija, a druga komšinica je kasnije potvrdila da majka Aneli Ahmić živi u rodnoj kući, te da je veoma kulturna i da se uredno javi kada je sretne na ulici.

- Aneli ne živi tu, samo joj mati živi, ona nikad nije ni živela. Ona se doselila tu pre deset godina, nikakvog kontakta nemamo -tvrdio je jedan od komšija.

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Kada je ekipa emisije napokon pronašla Analinu kuću, usnimila je kadrove koji su prilično šokantni. Ispred kuće se nalazi gomila igračaka, neobičnih lutaka i skulptura, a mnogi smatraju da je sve ovo deo neke vrste magije kojom se kako su ranije navodili bavi Anelina majka.

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Inače, kuća rijaliti zvezde nalazi se tik pored groblja, a u istom ovom naselju u Sarajevu nalazi se i kuća velike muzičke zvezde Dina Merlina.

Autor: M. V.