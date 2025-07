Lažno prijateljstvo puca po šavovima: Anđela žestoko zamerila Kačavendi poređenje sa Sofijom, ona ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Sve dolazi na svoje!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da pogledaju kako se Nenad Marinković Gastoz da mu Anđela Đuričić ne posvećuje dovoljno pažnje. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Anđeli kako bi prokomentarisala klip.

- Preči mi je bazen od njega, ali eto to je moja stvar - rekla je Anđela.

- Hoćeš da budeš crna kao Sofija? - upitala je Ivana.

- Ja sam ovde bila i pre Sofije i svi su me znali, tako da ja imam ime i prezime. Ja sam Anđela i to je to - rekla je Anđela.

- Je l' zameraš Mileni što je to rekla? - upitala je Ivana.

- Bezveze mi je jer mislim da se moje ime dobro poznaje, ovo mi je baš bezveze. Ja ni ne očekujem da me neko brani, nisam očekivala ni od dečka, a kamoli od Milene - rekla je Anđela.

- Kad bi ovoliko vremena bila posvećena meni umesto što se kao šnicla vrti šest sati na suncu, sve bi bilo drugačije. Pored svega što je kod nas nerazjašnjeno, bitnije je sunčanje - rekao je Gastoz.

- Milena se u našu raspravu ne meša, ali meni daje neke smernice odnosno kaže mi da joj pominjem neke stvari. Ovo nije klan već su moje dve drugarice, a meni je žao što je ona sama kao list na vetru. Ona nema nikakav stav i karkter i do sada nismo čuli da ima jednu prijateljicu - rekla je Sofija.

- Da li se Milena odvojila od Anđele? Ona je šokirana šta je uradila Kariću - rekla je Šopićka.

- Naravno da je šokirana, svi smo šokirani kada posle tri godine tako izda prijatelja. Žena me nikada ne bi uporedila sa Anđelom u to sam sigurna - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić