Progovorila ponovo!

Nakon haosa koji se dogodio sinoć u emisiji "Gledanje snimaka", između Stefani Grujić, Jovane Tomić Matore i Danijela Dujkovića Munjeza, oglasila se za Pink.rs Stefanina majka, Nina:

- Nikako da demantujem što je Jovana više puta spomenula da se ja čujem sa njenom sestrom. Nikad u životu se nisam čula sa njom i za nju spremam tužbu. Pokazivala je izveštaj iz banke, tu se nalaze transakcije iz Smedereva. Ona devojka nije upućena u Jovanin život, Jovana je dolazila pred ulazak u Smederevo da kupi stvari z Elitu. Taj novac je Jovana potrošila na sebe jer se ovde pripremala. Imam dokaze jer je naš prijatelj njoj iznajmio apartman. Nikad u životu nisam trošila pre sa Jovanine kartice - rekla je Nina, pa dodala:

- Jovana nikad nije bila kod nas, bila je na kraju ulice. Zabranjivali smo zbog njenog stanja, bila je u alkoholisanom stanju svaki put u Smederevu. Jedva čekam da Stefani izađe napolje. Neke poruke je Ermina izbrisala pre tri, četiri dana. Prvo me zvala, ja nisam htela da joj se javim. Ne želim nikakav kontakt sa tom ženom, verovatno je zvala da se izmiri jer zna da ću sve tužiti. Videla sam poruke u obaveštenjima. Imam neke skrinove sačuvane. Sve što Stefani priča, većinu sam i poslala, ali nešto nisam jer su mnogo ružne stvari. Vezano za majku kad je bila bolesna i tako neke stvari. Ona kad izađe pa ako bude htela nek izbaci - rekla je pa se osvrnula na odnos ćerke i Munjeza:

- Stefani ne voli da se Danijel meša i on preteruje u tome. To su njih dve zajedno prošle. Ne branim Jovanu, ona je završila sa mnom te noći kad je Stefani fizički mlatretirala. Ona nema šta ružno o meni da kaže. Vidim sa joj se sto posto vraćaju emocije. Na žurkama stalno gleda i priča. Čim su Munjez i Stefani dobri, Jovana napadne. Stefani je nju mnogo volela, zato smo sve to prihvatili. Stefani je bila sa njom u njagorim momentima, volela je mnogo. Povredila je Jovana sa ovim što je uradila sa Draganom. Vidim da Stefani sve to pogađa, ne može preko noći da prođe - završila je Nina.

