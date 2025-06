AU, KAKVA PEDALA! Sofi sahranila Gastozov ego! Popio šut-kartu kao nikad, pa počeo da menja sve boje: Nemoj da se zainatim... (VIDEO)

Sofi progovorila!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi dao svoj sud o Anđeli Đuričić.

- Priča se da je hladan i ja sam rekao: "Ovo mi je Gastoz dao bananicu, zaledila se", majke mi nisam ludirao na to, nije mi palo na pamet - rekao je Karić.

- Rekao je: "Ledena" - istakla je Anđela.

- To su vaši bolesni umovi - dodao je Gastoz.

- Mrze me, ne mogu da me gledaju očima - rekao je Karić.

- Ovaj prostakluk i sprdnje meni ne liče na flert. Gastoz opet glumi najluđeg frajera. Želim da ti kažem da ne želim da budem tvoja i neću biti tvoja - rekla je Sofi.

- Ne moraš da me odbijaš jer nisam ni krenuo. Ja ti to nisam tražio. Kad bih želeo da budeš moja ti bi bila. E tako, smej se. Nemoj da se zainatim, nemoj da me kompleksiraš -rekao je Gastoz.

- Ne kompleksiram te - rekla je Sofi.

- Ja kad bih hteo, to bi bila moja. Drugari smo, nemoj da pričamo na tu temu. Da dobijem šut-kartu treba da krenem na loptu. Čisto malo da i ona bude bitna - rekao je Gastoz.

- Ne muva me. Može da bude ubeđen, ali ne bi - rekla je Sofi.

- Ne zanima me, nek se fokusira tamo. Ne zanimaju me te manipulatorske fore - rekla je Anđela.

- Devojka te demantovala, uvalila si je u go*na - rekao je Gastoz.

- Ja sam samo rekla šta mi je ona rekla - branila se Mimas.

Autor: A.Anđić