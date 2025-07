SUDAR TITANA! Ćomi Boj i Boža Džons se konačno suočili, na samom početku emisije netrpeljivost dosegla MAKSIMUM! (VIDEO)

Bukti rat!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Kandića Kendija i Maše Mihailović, bili su Mića Jovanović - Ćomi Boj i Boža Džons.

Sukob između njih traje već neko vreme, a sve je počelo kada je Ćomi javno optužio Božu da mu je uputio brutalne uvrede. Od tada su odnosi među njima zahladneli, a tenzije rasle. Posle dužeg perioda ignorisanja i prepucavanja preko društvenih mreža, oni su se susreli i suočili sa svim onim što je dugo tinjalo ispod površine.

- Ovaj Mića je opterećen mojom pojavom - rekao je Boža.

- Ti voliš taj stil sa buvljaka - kazao je Mića.

- Pogledaj se samo - dodao je Boža.

- Ovo na meni je zlato, a biće ga još više, kada mi isplatiš pare od tužbe - kazao je Mića.

- Ne znam koje pare, objasni mi? Ajde, reci mi? Čuo sam i da si zavisnik, da li su ti za to potrebne pare? Godinama unazad se kačiš za mene. Bio si u Eliti i ispao posle dva meseca. Džaba si se pakovao. Ajde, reci mi, što si me tužio? - istakao je Boža.

- Božo, pre svega, ti poznata ličnost jesi, ali zvezda nisi. S tim načinom predstavljanja i odevanja, nikada nećeš biti ni blizu. Ti si na nivou statističke greške. Što se tiče tužbe, tužen si jer si me vređao preko društvenih mreža, kako mene, tako i moju majku. Vređao me je samo jer sam istakao da pravi muškarac ne treba da se šminka. To je njegovo pravo, ali isto tako i moje da iskažem svoje mišljenje - dodao je Mića.

- On je meni slao pretnje. Govorio mi je da sam ja mali pe*er koji se šminka. Na to sam mu samo poslao poljubac, a on je nastavio da me vređa. Nakon toga sam mu samo odbrusio, a on je kada sam ja ušao u rijaliti obrisao svoje poruke i ostavio samo moje - kazao je Boža.

- Za ove laži ćeš tek biti tužen - rekao je Ćomi.

Autor: S.Z.