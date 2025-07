Cvetaju u ljubavi!

Novinar i predstavnik RED portala Joca novinar podigao je Aleksandru Nikolić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Milovanom Minićem.

- Aleksandra, kako posle svega, kao španska serija sve što se dešava sa Milovanom, što ste prošli i izgovorili, ljubljenje, bazen i sve po redu - pitao je Joca.

- Meni je čitav život španska serija, ali svakodnevno razmišljam i kažem: "Bože šta se sve ovo desilo?", ali tako je kako je. Sve je realno kada smo mi u pitanju, od sjaja do očaja i obrnuto u ovom slučaju. Grozno je, ja njemu svaki dan govorim, ja nisam njega urnisala, on je mene, prolazi mi svaki dan to kroz glavu, to i jeste najveća problematika. Ja sam znala sve vreme šta se dešava u njegovoj glavi, da, voleo me je sve vreme, ali nije hteo da prizna. Sve se desilo spontano i prirodno kako je moralo da bude - rekla je Aleksandra.

- Da li ga gledaš drugačijim očima od kada je postao slobodan čovek - pitao je Joca.

- Čudno je, nisam navikla na slobodu sa njim i još sam u fazi da je sve kao nekada. Nisam ja u tim godinama, prerasla sam te dečije boginje da me radi nešto što je zabranjeno. Samo zdravi odnosi od sada pa nadalje. Ja sam jako teška žena, ja uvek nešto njega ispitujem, sto pitanja i podpitanja, ne mogu da se opustim potpuno nikada, možda bih trebala pa bih bila srećnija - rekla je Aleksandra.

- Zbog čega je tebi bilo teže nego njemu kada ste čuli da su Marijana i Uroš na Ibici - pitao je Joca.

- On je po mojoj faci primetio da mi je mnogo teže palo što su na Ibici, ja sam navikla da on tako ribe vodi na Ibicu ili na ta putovanja. Dnevno mi stigne bar 10 ponuda za Bahame, Sejšele i tako dalje...Pomislila sam u sekundi da je na Ibici i da uživa, a ja se ovde mučim, jer on uvek bolje prođe, nego ja i pomislila sam gde su deca - rekla je Aleksandra.

- Kada si rekla da su se neke stvari iskristalisale, na šta si mislila - pitao je Joca.

- Pa valjda je sve moralo ovako gadno i ružno da se desi, a kada izađemo, videćemo da li je to stvarno tako i da li se kreće od nule, neki zdrav početak i zdravi temelji. Ja još uvek ne verujem u dobro, da se ne bih razočarala - rekla je Aleksandra.

- Na koji način ćeš uspeti da vratiš Aleksandrino poverenje posle svega - pitao je Joca.

- To postoji samo jedan način, iskrenost i bez laži...Tako mi je nametala situacija, nisam o ovome mislio da može da se desi ni u snovima, zato sam sve govorio. Zašto sam ja plakao, to samo ja znam. Plakao sam zbog celokupne situacije koji sam cirkus napravio - rekao je Milovan.

- Plakao je on od besa što ga je Uroš namajmunisao - dodala je Aleksandra.

- Ma ne bre, kapa dole za gospodina, nema šta...Očigledno je da nije ni bilo emocije čim se desilo ovo što se desilo, pao mi je kamen sa srca i osećam se slobodno. Ja letim višlje nego ovi avioni iznad Šimanovaca, ne želim da se vraćam nazad, želim da idem samo unapred - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić