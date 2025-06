Dala svoj sud!

Naredni budžet, ovonedeljni vođa, Stefani Grujić dala je Borislavu Terziću Terzi.

- Terzi srednji budžet. On je Munji ovde najbolji prijatelj, ali što se mene tiče, nikakvog prijateljstva nema. Stalno se pljujete i ogovarate, ali se na kraju uvek spojite - rekla je Stefani.

- Sandra, srednji budžet. Nismo loše, dobre smo, dobra si devojka. Što se mene tiče, sjajna si, samo što dalje od Luke - kazala je Stefani.

- Jelena, tebi ide veliki budžet. Ja sam ta koja te je izdala. Opet smo sada dobre, ovde si mi najdraža posle Munje - kazala je Stefani.

- Hvala, obožavam te - dodala je Jelena.

- Munji i meni po veliki budžet. On je katastrofalan. Vređa me i ponižava. Međutim, šta da se radi. To je naš odnos, volimo se i to je to - kazala je Stefani.

- Mateji srednji budžet. Terza i on su dobili srednje samo jer su Munjini drugari - kazala je Stefani.

Autor: S.Z.