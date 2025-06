UVERENA DA JE FOLIRANT: Mimas istakla da je Matora Draganin PLEN, smatra da sve radi ISPLANIRANO (VIDEO)

Dala svoj sud!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe, Milane Šarac Mimas bila je Sofija Janićijević.

Sofija, tebi ide srednji budžet. Ti si meni takođe dala srednji. Lepa si, dobra si i smirena - kazala je Mimas.

- Terza, mali budžet. On je pravio trudnu ženu. Nije istrajao u tome da dokaže da je to bilo istinski sve. Ništa nismo imali, jednom si pokušao samo da me poljubiš - rekla jue Mimas.

- To je bila samo šala - dodao je on.

- Dobro, ali moram to da naglasim. Što se mene tiče, ne dopada mi se jer vređaš žene - kazala je Mimas.

- Mateji veliki buidžet. On je primer kako muškarac treba da se ponaša. Dopada mi se jer je fin i pristojan. Nikada me nije uvredio i uputio ružnu reč - kazala je Mimas.

- Dragana, uvek si bila dobra prema meni. Družile smo se kad je Matora ušla. Nakon nekog vremena sam uvidela da nije iskrena prema njoj. Mislim da je onda kada je pala u nesvest, nije to bilo zobg porodice, nego jer nije sedam dana jela kako treba. Mislim da jer sve iscenirano radila. Nije dobar prijatelj, nije ni iskrena - kazala je Mimas, pa dodala:

- Matora, mali budžet. Meni je tebe ranije bilo žao, ali više ni o tebi nemam dobro mišljenje. Ispostavilo se da Stefani nije lagala, pričala je devojka istinu o vašem odnosu. Ja lično mislim da ti sve ovo sa Draganom ne treba - kazala je Mimas.

- Nego drugi može da mi kaže to, ali ti, nikako. Čisto da znaš - dodala je Dragana.

