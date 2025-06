NIJE ME PREBOLELA! Stefani uverena da je Matorina ŽIVA RANA, pa prognozirala krah njene veze sa Draganom: Tomićeva rešila da joj odbrusi: BILA SI NASILNA PREMA SVOM BRATU, VIDELA SAM TO! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Luki Vujoviću.

Zašto si ušao u sukob sa Munjom, kada je i Aneli sama pričala da je njen bivši muž gurao nešto u za*njicu? - glasilo je pitanje.

- Odreagovao sam kako ne treba, sasvim sigurno. Međutim, animozitet postoji među njima, to se oseća - rekao je Munjez.

- U tom trenutku kad je on skočio nastao jeste haos, a Aneli je dobacivala, dolivala je ulje na vatru. Moglo je da dođe do problema, ali smo obojica iskulirali. Prošlo je to, nemamo više oko čega da se raspravljamo - kazao je Munja.

- Žao mi je jer sam rekla neke stvari - rekla je Aneli.

Da li si shvatila da Matoru još uvek loži Stefani? - glasilo je pitanje.

- Ne. Ne mislim tako. Nemam šta da shvatim. Sigurna sam u Matorine emocije prema meni - kazala je Dragana.

- Ima emocije prema meni. Nije me prebolela. One će se razići nakon rijalitija - kazala je Stefani.

- Munja je prebacivao Stefani jer me je gledala, kako on kaže. Ona nije prebrodila to što je Dragana pored mene i što nam je lepo. Bolje neka se njih dvoje pozabave svojim odnosom - kazala je Matora.

- Ne brini se ti za nas. Moja porodica se makar ne raspada kao Draganina zobg tebe - kazala je Stefani.

- Tvoja majka se tresla kad si na moje oči tu*la svog brata - kazala je Matora.

