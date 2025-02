Dala svoj sud!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog i takmičari su imali priliku da vide flert Dragane Stojančević i Borislava Terzića Terze.

- Ovo jeste muvanje, tako mi izgleda... Slobodni su, neka se muvaju. Odličan su par, domaćinski i dobar - rekla je Sofija.

- Dragani se dopada Terza, a Terzi se ne dopada Dragana i zato se ograđuje od nje. Ja sam videla situaciju na žurki kad su igrali i Dragana je prišla Terzi i uhvatila ga po vratu, a on se automatski sklonio i stao pored Mateje. Njega to nije zanimalo. Posle sam čula da je sam na jednu rečenicu od Đedovića otišao kod Sofije jer je plakala. On se jeste sklonio od Sofije zbog Miličinih reči, prihvatio je to što je rekla. Mislim da Terza više ne može da se kontroliše. Videla sam juče kako je Sofija stajala sa nekom ženom kod garderobera, a Terza stoji i posmatra je kao da pričaju njih dvoje preko treće osobe. Iako ga ne gotivim podržala sam što se trudio da se kontroliše. Mislim da se on Dragani stvarno dopada, ali sa Terzine strane postoji emocija samo prema Sofiji. Kad mu je Milica rekla mu je da zaboravi na sve... On se sad vadi na to, a to mu nema težinu - govorila je Anđela.

