UNAKAZIO TE JE KAO ŽENU! Milena šokirana jer je Aleksandra prešla preko svega Milovanu, pa istakla da je ŽRTVA njegove MANIPULACIJE! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Aleksandra Nikolić je posastavila Mileni Kačavendi.

- Milena, da li misliš da sam ja Milovanu slamka spasa, ili je u potpunosti iskren? - upitala je Aleksandra.

- Ne verujem u nove početke i promene. Ljudi su takvi kakvi su, od petnaeste godine su uveliko formirane ličnosti. Možemo da se prilagođavamo partnerima, ali ne i da ih menjamo. Ti si slamka spasa. Da, mislim to. Izgovarao je svašta za tebe, prešla si preko toga. Ja, lično, nikada ne bih prešla preko onih reči. Unakazio te je kao ženu. Sad je jedino reč o tome je l' te opet izmanipulisao kao nekad, a ti to vidiš, samo ne znaš da li posle njega možeš ikoga da nađeš. Njemu više ne verujem više. On je tebe izdao, unakazio, rekao sve najgore - kazala je Milena.

- Ja sam sve lepo rekao do sad što sam imao. Nema za šta da mi se hvata ovde kao kao da sam manipulator. Ne morate da mi verujete da volim Aleksandru, ali znam da ona meni veruje - kazao je Milovan.

- Vreme treba da pokaže neke stvari, videćemo sve. Ako ovog puta utvrdim da je lažan prema meni, staviću emocije po strani. Sada gledam svaki detalj, ali ne mogu da kažem da ne primećujem da je u ovom trenutku otvoren prema meni - rekla je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.