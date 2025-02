JEDAN DAN GA OBOŽAVA, DRUGI NE MOGU DA GA GLEDAM: Aleksandra progovorila o odnosu sa Ivanom, pa ga uporedila sa Milovanom! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bila je Aleksandra Nikolić, koja je prokomentarisala njen odnos sa Ivanom Marinkovićem.

- Kako je došlo do toga da kažeš da ti se dopada Karić i priznaš da ga svakodnevno sanjaš? - upitala je voditeljka.

- Ne znam, sve je bilo spontano. Sanjam Karića često, sanjala sam naše venčanje i kako imamo decu. Što se tiče zaljubljenosti, nisam zaljubljena, sviđa mi se samo Ivan. Ne znam zbog čega dolazi i do toga da Karića sanjam. Što se tiče

Kakvo je stanje s Ivanom, da li mu veruješ? - upitala je voditeljka.

- Nikada neću moći da mu verujem. Veoma mi je žao jer sam ja jako oštećena kada su emocije u pitanju. Možda sam ja veoma oštećena kada su emocije u pitanju, ali to ne menja činjenicu da mi je veoma drag. Imam skoro čestrdeset godina i neko sam kome je jako važno da li je neko lojalan meni, a ja mislim da on to jeste. Jedan dan ga obožavam, drugi ne mogu da ga gledam. To je samo jer mi često nameće svoje stavove. Probao je možeda da me dresira, ali mu to nije pošlo za rukom. Primetila sam to kod njega, kao kod Ivana - istakla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.