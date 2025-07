NOVA TURA PONIŽENJA: Gastoz uništava Anđelino samopouzdanje! Ukoliko raspiše konkurs za dečka, tvrdi da će se javiti samo on! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" u emisiji "Pretres nedelje" rezultate sa ankete za osobe koje smatrate da pogrešno percipiraju svoje odnose.

Treće mesto je Borislav Terzić Terza

- Ne mogu da povežem da je sa bilo kojom devojkom u kući. Mislim da je to na osnovu Milice i njenih glasača. postavila mu je uslov za Sofiju, on to nije ispoštovao. Nerealno je da on očekuje da nema novog partnera. On se sad ponaša kao da je ona njega prevarila. Sva njegova očekivanja su nerealna kad je ona u pitanju - rekla je Anđela.

- Treba da nastavi svoj život, ali ne da radi neke stvari poput toga da dete upoznaje sa nekom osobom sa kojom je bila 2 meseca, a ovde se predstavljala kao velika ljubav. ja ću se za svoja prava boriti kad izađem na sudu. Neću se libiti toga. Njena je sramota ako uskaćuje njoj pravo oca - rekao ej Terza.

Drugo mesto je Nenad Marinković Gastoz

- Ja smatram da on ništa ne očekuje u ljubavnim odonosima. Anđela je ta koja očekuje pomirenje. Večeras je jasno i glasno rekao da se ne bi pomirio sa Anđelom. Vidim da se ohladio. U početku je bio zagrejan za Anđelu, ali ne mislim da je voli - rekla je Matora.

- Mislim da aludiraju na Anđelu. Bili smo zajedno ceo rijaliti ja samo očekujem da ćemo biti dobri do kraja. Ljubiću je ako neće da plače - rekao je Gastoz.

- Nisu tebe dešifrovali. Verovatno ću biti i ja, samo za sebe imam objašnjenje. Možda je očekivao da ću se više truditi. Mislim da su opipali njegov puls - rekla je Anđela.

Prvo mesto je Anđela Đuričić

- Mislim da se slažemo u tome. Gastoz ima nerealna očekivanja jer misli da Anđela sa takvim stavovima može da bude liberalnija. Anđela je na prvom mestu jer zna šta ona traži, a on ne zadovoljava njene potrebe. Malopre priča sa njom u krevetu kao da je ometena u razvoju, a nije. Svi je ovde trpimo. Ona zna šta hoće i šta daje. Pokazala je tu ispravnost, a ona od njega to ne može da dobije. On sa svima isto priča. Se*sualne konotacije sa drugim devojkama, ona to ne toleriše - rekla je Ena.

- Vi ste obe tikve. Sad odjednom sam ja neka ljiga. Kakva bre očekivanja od mene? Očekivala je nekog generala. Očekivala je nekoga poput Snupija. Sve si mogla da postigneš, ali nažalost desilo se to što se desilo. Moraćeš da napišeš kakvog momka želiš. Stavi spisak želja na stori. Javiću se verovatno ja i niko više - rekao je Gastoz.

- Poenta je da mi sroza samopouzdanje - rekla je Anđela.

