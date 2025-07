Anđela ostala kao list na vetru: Okrenuo joj leđa poslednji prijatelj, pa zauzeo potpuno Sofijinu stranu! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Sofiji Janićijević.

Zašto si noćas plakala Dači?

- Jako me povredilo kako me napala Kristina. Bila sam sa likom koji je mogao da bude sa takvom devojkom. Dotakli smo se teme Anđele, a on je rekao da zna šta radi. Bilo mi je krivo što mi je Teodora rekla da sam zapostavila Daču. Rekao je da nema lepo mišljenje o njoj. Isticao je da je Anđela u pravu u odnosu Anđele i Gastoza, ali da ne želi da se druži sa njom. Ja nisma vređala Anđelu dok ona nije mene - rekla je Sofija.

- Rekla je da sam ja njen prijatelj i da je ljubomorna kad ja sedim sa Anđelom. Sedeo sam sa Đedovićem i Jelenom, a Anđela je došla i sedela kao duh. Ja se ne družim sa njom. Ističem da je kvalutetna i lepa devojka, ali mi smeta kad se vređa sa Sofijom. Šta da se ja mešam? Mislim da njih dve ne trteba da se svađaju. Znamo da su preživele slično. Mislim da bi Terza sa bilo kojom devojkom prevario Milicu. Mogu argumentima da se svađaju, ali ovo prskanje ne. Ko sam ja da to njima govorim? Ne vidim da bih mogao sa njom da se družim. Sofija je ljubomorna - ispričao je Dača.

- Od ulaska i izlaska Milice ljudi su pokazali šta misle o meni. Dača je bio uz mene, ne računam tri dana kad je rekla da ga se odrekao otac. Pristrasna sam prema Gastozu jer je pokazao da je čovek prema meni. Čak ni Terza nije bio uz mene- rekla je Sofija.

- Terza radi sve u inat Milici. Ovo je čista smejurija - rekao je Dača.

- Kvaran je mali kao šupalj zub - skočio je Terza.

Zašto govoriš Marku da je pi*kica, dečko se izlomio?

- Ne znam što sma počela da govorim pi*kica, bolji mi je izraz čkapi. Kad nisam bila tu nije uživao, nego me žučno branio. NJegovo ponašanje se nije ništa promenilo od kada sam ušla. Počeli su da izmišljaju da sam vračara i ovo i ono. Jedna svađa ne čini naš odnos - rekla je Sanja.

- Napolju me nikad nije uvredila. Ovde padne pod uticaj drugih veza. Sviđa mi se ovo što je rekla. To mi uglavnom i kaže posle svađa. Nisam to zaslužio - rekao je Marko.

Autor: A.Anđić