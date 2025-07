NIŠTA MU NIJE SVETO: Korda zaboravio sve uvrede na račun Aninog pokojnog oca, ona mu priredila hladan tuš!(VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Milanu Mimas Šarac.

Kad ćeš da probaš Pejina ja*a?

- To Peja nije tako mislio. Bila je situacija ispred prodavnice. Ja neću imam svog dečka Nikolu kog volim najviše na svetu. Ne zanima me ni Peja, a ni njegova jaja - rekla je Mimas.

Kristina, da li voliš Terzu ili je neki hir?

- Ne volim samo mi je bio se*sualno privlačan. To je smao strast i to je to - rekla je Krisina.

Ana, šta ćeš kad Rada ne dozvoli Kordi da priđe dvorištu?

- Ona je to i rekla. Rekla mi je i u krevetu i na pitanjima, da kući nema pristup. Ko je poslao tortu ne znam. Mislim da stvarno stoji iza svojih reči. Rekla sam mu da pristup kući nema - rekla je Ana.

- Ma lagano. Ko je rekao da ću da ja dolazim kod tebe - rekao je Korda.

- Šta misliš koliko od 1 do 10 Rada ne može da te gleda? - pitao je Milan.

- Nek bude 6. Meni je krivo što sam imao postupke takve prema Ani - rekao je Korda.

Poršelina, koji muškarac je bolji u se*su?

- Sa Munjom nisam imala se*s, a sa Terzom ste gledali. Terza je moja budnućnost - rekla je Slađa.

