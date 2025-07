ZLOUPOTREBILA JE...: Mama Stefani Grujić uverena da će njena ćerka po napuštanju Elite objaviti HLADAN RAT Matoroj, pa najavila TUŽBU Ermini! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'' voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa Ninom, majkom aktuelne učesnice Elite, Stefani Grujić.

Nika, kako se osećate?

- Veoma eforično. Zanima me kako će Stefani reagovati kad izađe i vidi šta su neki učesnici pričali iza njenih leđa. Biće pakleno.

Toliko je toga izgovoreno i sa jedne i sa druge strane. Te je Matora čuvala majku, te nije imala novca da sahrani majku, pa je ona demantovala. Matora je svašta govorila za Stefani, a onda je ona iznela tvrdnju da se njen brat oženio devojkom koja se bavila ''najstarijim'' zanatom. Svega je tu bilo, šta je zapravo istina?

- Kad Stefani bude izašla, ona će se time pozabaviti. Da su one bile uljudne, sele i rekle šta imaju, sve bi bilo kako treba. Međutim, Matora je pričala njoj iza leđa, a onda dođe za crni sto i pravi se da ništa nije rekla. Ermina je napravila Matoroj najveći problem. Jedva čekam da Matora sazna da je zloupotebila podatke sa njenog telefona. Ermina je uzela telefone i počela da izbacuje prepiske. Ja sam demantovala svojim dokazima, ali to će Stefani tek rešavati. Stefani jeste gola na fotografiji, to je kršenje zakona.

Je l' postoje još neke slike koje mogu Stefani da kompromituju?

- Ne, ne postoji nešto što može da je kompromituje. Kod mene je Stefanin telefon, ja sam videla Matorine i njene prepiske, nema tu ničeg strašnog. One su bile verene, živele su zajedno. Jedino što je Emina mogla da nađe, je to što je Matora slikala Stefani dok se kupala. Najstresnije je bilo to što je Ermina zvala ljude da pokrenu peticije i zahteve da se Stefani oduzme dete.

Autor: S.Z.