DRAMA PAR EKSELANS! Aneline scene zaorile Belu kuću, zbog firme Asmina i Baje napravila HAOS: Čuj, kakve veze to ima sa mnom?! (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Aneli Ahmić zbog raskida s Lukom Vujovićem za vreme reklama zbog firme Asmina Durdžića i Baje.

- Otkud sada Asmin i Baja da otvaraju firmu?! Kakve to veze ima sa mnom?! Govori mi da si klošarka - urlala je Aneli.

- Da, evo sada sam ti rekao, evo i opet ti kažem. Koliko si ti bezobrazna - rekao je Luka.

- Lavice ne podnose Asmina, kao ni tatu koji me pljuje - rekla je Aneli.

- Ja sam branio naš odnos, rekao sam da ću izaći s njom jer je volim i to je to - rekao je Vujović.

- Čovek sutra da nađem muža, da se udam i da imam dete, zvao bi me sa skrivenih brojeva. Koji je razlog što on mene ne pušta na miru, koji je razlog što me Asmin i dalje komentariše?! Neka dođe i nek dokaže - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić