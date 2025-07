POKUŠAVA DA SE OPERE?! Anđela negira da je uvredila Gastoza na NAJMORBIDNIJI NAČIN, rešila da sebe opravda preko Karićeve grbače! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja starih učesnika'', Nikola Grujić Gruja postavio je Jovanu Pejiću Peji.

- Pejo, da li ćemo zajedno spremati i pecati? - upitao je Gruja.

- Sve ostaje isto. Ja ništa ne zameram, nemam ni šta njemu da zamerim. Sve je to iza mene. Nadam se da Gruja sada uživa negde i da mu je dobro. Ne znam da li je sa Mimas, ili nije, ali dobro - kazao je Peja.

- Ja sam tu devojku precrtala. Ona je bila opsednuta mojom pojavom. Šminkala se kao ja, oblačila...želela je da ima moje stvari, pa i mog momka je želela za sebe - kazala je Ena.

- Meni su se tvoje drugarice svakako nabacivale. Nije to jedini slučaj - kazao je Peja.

Katarina Samardžič Keti postavila je naredno pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

-Da li bi, kada bi pobedio, prosledio svoju nagradu Anđeli Đuričić, kada bi znao da bi nju nešto tako najviše usrećilo? - upitala je Keti.

- Ja stojim iza toga da bi mi bilo drago da Anđela dobije prvu nagradu. Iskreno, nisam ironičan. Ako joj tako nešto znači, onda joj želim to - kazao je rekao je Gastoz.

Naredno pitanje, Keti je postavila Anđeli.

- Kako to voliš Gastoza, a rekla si da on ne bi mogao da bude favorit ni rođenoj majci?

- Nikada to nisam rekla. Možda bih nekom drugom to rekla, ali njemu, zaista nikada. E, sad sam se setila. Ja sam to rekla Kariću, u subotu kad smo se raspravljali da on favorit nije ni svojoj majci. Ja tvrdim, ali tvrdim da sam ja Karića vređala. Ne podnosim ga organski, to ne krijem i to je činjenina - rekla je Anđela.

Autor: S.Z.