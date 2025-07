BRITKA SABLJA! Ena bez pardona opljuvala Gastoza i Anđelu, pa istakla da je za sva vremena stavila tačku na odnos sa Pejom! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Naredna sagovornica voditeljskog para, Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze u emisiji ''Radio Amnezija'' bila je Ena Čolić.

- Šta se desilo sinoć? - upitao je Munjez.

- Pokopali smo naš kraj. Utabali smo ga. Načisto smo sada, završili smo za sva vremena - kazala je Ena.

- Ko te je najviše razočarao? - upitao je Munjez.

- Luka najviše. Razočarao me je i Gastoz, ali sam najviše poštovanja imala prema Luki, zato me je on i najviše razočarao. Gastoz je najjadniji. Svaku ženu vređa na isti način. Iste stvari koje je govorio Teodori, govorio je i meni. Što se tiče Kačavende, ona je pokazala dvoličnost - kazala je Ena.

- Da li je ona u pravu kada je reč o svađi sa Gastozom? - upitao je Terza.

- Da, naravno. Istina je to. On je meni vređao majku pre neki dan, a kada se njegova uvredi, onda je problem. Da, moja jeste živa, ali zašto njemu ne sme da se uvrdi, a on vređa kome stigne majku?! Nije mi jasna ni Anđela, ona sa svojom kvazi traumom koju ističe, podržava dok Gastoz ide redom i vređa žene. Njoj odgovara da on pokazuje svoje najgore strane - rekla je Ena.

- Kakvo mišljenje imaš o njemu? - upitao je Munjez.

