Sklopile sve kockice: Kačavenda i Sandra udruženim snagama raskrinkale Gastoza! (VIDEO)

Razvezale jezike!

Milena Kačavenda i Sandra Obradović žestoko su oplela po Nenadu Marinkoviću Gastozu. Njih dve su detaljno komentarisale svaki njegov postupak, za koji su uverene da je dobro promišljen.

- Gastoz vrlo dobro zna šta radi - rekla je Sandra.

- Mene zanima kakve on veze ima sa tobom i zašto bi on tebe mrzeo? Vidim da ne može da te smisli - govorila je Milena.

- Pa zaključi sama, ja mislim da je zbog Đedovića i tebe. Ja Jordanku stalno nap*šavam k*rcem, mislim da ima i toga. Ja kad se setim šta je on meni rekao na "Nominacijma" kroz sprdnju i ironiju, naveo troj ljudi zbog kojih mi ćuti. Kaže da smatra da sam lažov jer sam stala na Anđelinu stranu, da podržavam lažove i da nisam iskrena. Počeo je tu nešto da trabunja, a to nije trabunjanje, nego stvarno misli. Meni njegove neslane šale nisu smešne, nego degutantne - pričala je Sandra.

- On to sve radi namerno. Ja sam njega lepo jutros pitala zašto se smuvao sa devojkom od najboljeg druga i menadžera? On je to znao ispod pokrivača, ćutali su o tome. Što se smuvao jer je dobar čovek? Ništa nije rekao, ćutao je - nastavila je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić