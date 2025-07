Šok!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Macanović Bebica, koji je progovorio o najaktuelnijim temama.

- U tom imaginarnom šahu između tebe i Gastoza, ko je tu koja figura - pitao je Darko.

- Pojeo sam mu sve pijune, pokazao sam mu da sam kralj, a kod njega je ostao samo konj. Kada sam počeo da pravim strategije pobeđivao sam, tako da ovde pobeđuje strategija. Nemam pojma šta se desilo. On ima netrpeljivost prema meni. Nema tu neko je gore, neko dole, svako ima pravo da komentariše, da vređa, da bude hvaljen i iskritikovan. Počeo je sve od tog čuvenog budžeta Kačavendinog, tada sam osetio da ima netrpeljivost prema meni. Prišao mi je sinoć u kazinu, počeo je da mi priča nešto, nisam ga ni registrovao. Marinković ga je budio, vrištao sam od smeha kako ga je budio i to mu je bio izgovor kada smo maltene zaspali, pa nas je pljunuo - rekao je Bebica.

- Ti si rekao da si skinuo njegovu masku, ispod te maske kakvo se lice zapravo krije - pitao je Darko.

- Upravo ono, neko ko je nasujetniji u kući, neko ko je spreman da izda i svoju devojku i svoje drugove. Anđela je pokušala, kakva god da je, da ga smiri, plakala je, on je rekao: "Samo Sofi može da me izvuče odavde". Takmiči se ovde sa svojom devojkom, ja kada izađem odavde s Teodorom, ja sam pobednik. Pokazao je sve ono svoje najgore. Jako je neostvaren, neuspešan i nesrećan momak. Izlazi bez prve nagrade po koju je došao, izlazi bez devojke koju je rekao da voli, po komentarima i pitanjima koji dolaze, izgubio je tog nekog Gastoza kakav je bio - rekao je Bebica.

- Koliko je on izgoreo zbog toga što je Milena Kačavenda jasno i glasno stavila do znanja da si joj ti bolji, kvalitetniji i preči, a on tebe smatra ništavilom - pitao je Darko.

- Mi odlično znamo šta mislimo jedno o drugom. Ona je navodila Karića, Munju i Terzu, aham, znači trebao sam da se bunim?! Ja odlično znam šta je prijatelj i kako on izgleda, one uvrede i što sam ga vređao i psovao majku, prema njemu nemam pardona, on je dao vetar u leđa Jordanki da Kačavendi vređa majku i decu. On nikada Kačavendu nije gledao kao prijatelja, nego je gledao kao nekoga ko je britkog jezika. Nervira me Kačavenda, poslednji atom dobrote želi da vidi u ljudima, zameram joj stalno zbog toga što ne priča baš sve - rekao je Bebica.

- Da li su se ukućani promenili prema Sofi nakon trijumfa i par poziva na intervju - pitao je Darko.

- Da. Promenilo se i kod Sofije, njene drugarice. Lično mislim da Sofi nije ovakva kakvom se predstavlja. Može da se iskontroliše, ona je danas rekla: "nisam propričala kako mogu da propričam". Generalno mi je drago, ako bi iko voleo da pobedi ove sezone, to je mala Sofi. Ona Daču nikada nije uvredila, svakog je ispoštovala maksimalno. Drago mi je što su Mateja i ona izdominirala - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić