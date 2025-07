Najviše me je blam sebe: Matora priznala koliko joj je drago jer je ostavila Stefani i mir pronašla sa Draganom! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora u radio-emisiji priznala je koliko joj je drago što se odvojila od Stefani Grujić i što je uz Draganu Stojančević postala bolja osoba.

- Šta kažeš na situaciju koja se desila između Munje i Stefani? Što on pravi haos čim je podginut? - pitao je Dačo.

- Nije mi samo Munja blam i ona mi je blam. Svađe, pa posle pomirenje i sve. Biću realna i mene je najviše blam same sebe, ne znam kako sam rođendan samu sebe da blamiram - rekla je ona.

- Munja je sinoć rekao Stefani da kaže kako je sve slagala - dodao je Dačo.

- Slušala sam, zanimalo me je. Stefani je rekla da nije bila sa mnom u vezi da bi to prošlo i završili se i ne bi ovako bilo, kao i da nisam ušla u odnos sa Draganom. Drago mi je što sam ovde poslednjih četiri i po meseca sa Draganom napredovala i sebe učinila boljom osobom. Njihova svađa je bila sve ono što pokušavam da objasnim. Ovde su mnoge veze iz interesa, pa se na kraju prebacuje ko je žrtva. Danas kad smo pričali o pobedi do stvarno ne volim, ali znam kakvu podršku imam i samo bih da ih pozdravim - nastavila je Matora.

