Iskren do koske!

Nakon odgledanog priloga jedne od rasprava Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Gastozom.

- Gastoze, šta se danas dogodilo sa voditeljima radija - pitao je Darko.

- Trudio se radio "Daća", Teodora i Daća su se potrudili da ljudima daju smernice kako da indirektno izvređaju mene i Anđelu. Osilili su se, a dobili su radio emisiju jer su smatrali da su Terza i Munjez pristrasni. Psovala mu je decu, a danas ga nije ni pomenula kada je rekla: "Glasajte za mene", on je čuva kao malo vode na dlanu, a ona mu iza leđa radi ovo. Ulazi on unutra kao veliki koteški donžuan i kaže: "Glasajte za mene, ja sam već pobednik, imam Teodoru" - rekao je Gastoz.

- Mnogi su ostali u šoku zbog načina na koji si se obratio glasačima da glasaju, mnogi te ismevaju, a neki kažu da te je pojela sujeta i da si se pomirio sa tim da si već izgubio - pitao je Darko.

- Ja znam da imam ogroman fond burazengija, to stoji već 15 godina, možda se to i povećalo ili se promenilo, možda su shvatili da sam ja ljiga, loš prijatelj, prevarant u ljubavi, zavlačio devojku...Možda postoji verovatnoća da su ljudi poverovali ovima u rijalitiju i rekli: "Nećemo za Gastoza više da glasamo, on je fejk", generalno znam da ljudi glasaju, ali neću da promenim iskaz da želim da Anđela pobedi. Što se tiče Karića, ustao je malo besan, ono što je Anđela rekla je nešto što nije sud još dokazao i ne treba to da se pominje. Svako ko digne ruku na ženu je za mene katastrofa, ja tu devojku znam, ali ja nisam bio tu i nemam pojma. Mislim da je baš rekao na osnovu toga što Anđela gazi jako na tu temu i da je to nešto na šta ona gazi "preko mrtvih" - rekao je Gastoz.

- Ni danas niste ti i Kačavenda uspeli da nađete zajednički jezik - pitao je Darko.

- Počele su psovke da lete kao nenormalne, a što se tiče Munje i Terze, ona je dobra sa njim. Iskreno, meni je krivo, zgotivio sam je stvarno, sve što sam joj rekao stojim iza toga, ali da ja spuštam gard, nema teorije. Možda se i ispričamo bez svega i kamera, ali kada je počela da okreće priču da ja podržavam da joj se psuje majka, tu mi je pala u očima - rekao je Gastoz.

- Kako je moguće da ti i Anđela ponovo sedite zajedno i jedete paštetu - pitao je Darko.

- To priča kuća za Anđelu i Gastoza?! Aham, dobro, a da li to pričaju za Luku i Aneli?! Ja da dođem i da kažem da je ovo lek protiv side, i da im kažem: "Jedan popiješ i više nemaš sidu", oni bi rekli: "Hajde bre u pi*ku materinu" - rekao je Gastoz.

- Luka i Aneli jesu zajedno, rekli su da će se držati do kraja. Vidiš li ti tu perspektivu - pitao je Darko.

- U principu ono što oni sada rade je spuštanje lopte zarad tog, nećču da budem grub, emocije postoje sa Lukine strane, čovek se pretvorio u mrava, šta god da Aneli kaže, on tako radi - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić