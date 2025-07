ŠOK! Keti otkrila kako gleda na odnos Anđele i Gastoza, evo da li će se pomiriti nakon Elite 8 (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa Keti Samardžić o Gastozu i Anđeli Đuričić.

- Nemam ja tu šta mnogo da kažem osim onoga što sam rekla. Ja i dalje stojim pri svom stavu, prosto su njih dvoje dva različita sveta. Da, shvatam ga kada kaže da je prelepa, ona jeste prelepa i to je istina, ali eto na kraju, njemu je samo ostalo to da je ona na bazenu prelepa...Ono što ja mogu da tvrdim životom je da je on bio zaljubljen u nju, ali je on video kolike su njihove razlike, na sve to dodajem da ga je lagala. Baš me briga da li je bila s Pavlom, i njega baš briga, ali ga je lagala za neke stvari - rekla je Keti.

- Misliš da je on bio predan i iskren, a da ona nije bila kako treba - pitala je Ana.

- Ne mislim da ona nije bila kako treba, ona je bila preposvećena, a to nekada neke ljude zna da guši, mene bi gušilo, na primer. Na njenom licu ja nisam nikada videla bilo kakvu emociju, bilo šta. On nije kriv ni za šta, apsolutno ni za šta - rekla je Keti.

- Da li veruješ kada kaže da se njih dvoje neće nikada videti - pitala je Ana.

- Je l' on to rekao?! Nisam ispratila, ali ne znam, mislim da on ni sebi ne veruje. Mislim da postoji, mislim da će on da da šansu tom odnosu, želeće da popriča sa njom jer on sve vreme negde do kraja je to i pričao. On je rekao da je ne ostavlja unutra trajno, da se on njoj nalazi tu. Sreća mog druga je i moja sreća, bio je srećan, a sada mi deluje umorno, deluje mi na kraju živaca i kao da je dva čeka da se ovo završi, pa kako god - rekla je Keti.

- Iskreno da ti kažem, Ana ja od kada sam ušla, Gastoz je tada već mesec dana pripremao Anđelu za raskid, od mog boravka se susrećem sa trećim osobama u njihovom odnosu, da li Sofija, Sofi ili Keti, a to njegovo slobodno ponašanje u vezi, on to sebi ne sme da dozvoli - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić