Moja snajka je za mene najbolja jer čini mog sina srećnim: Keti žestoko osudila Markovu mamu zbog napada na Sanju, zauzela njenu stranu (VIDEO)

Šok!

Nakon uključenja mame Marka Stefanovića, Keti Samardžić je prokomentarisala situaciju.

- Dira me to, čudi me to, ja sam pre svega majka muškog deteta koje ima, za sada dugu vezu. Ana, kako da ti kažem?! Ovo što ona pokušava na Sanju da prebaci, ovo je budalaština, Sanja ništa nije izgovorila za ovo što je napala gospođa, to je sve rekao Marko. Ona ovo treba da reši sa svojim suprugom i unutar moje porodice. Devojka mog sina je za mene najbolja na svetu jer mog sina čini srećnim. Neke stvari se rešavaju unutar porodice i verenica, devojka nema veze s tim, kao što ni Sanja nema veze s tim - rekla je Keti.

- Evo imamo čist primer i Milosava, ona se nija javila i ušla je da brani svoje dete - rekla je Ana.

- Ali branila je od čega?! Da li ima potrebe da brani od odnosa u kom njeno dete napreduje?! Gde je bila tri godine?! Gde je bila da usreći svaki deo njegovog života, tako da ne znam gde su bili tada i sve ovo vreme dok se njegovo dete kidalo. Ne mogu više da ćutim! Ja sinoć izgovaram da Marka podržavam da ide kod njih i ona umesto da čeka svoje dete, ona se javlja i ponižava me i priča da je Marko sve što je izneo, da je to istina. Ovo je degradiranje svog sina, ja sam Marka možda nazvala tako, ali su ga njihovi postupci doveli do toga da se oseća tako - rekla je Sanja.

Autor: Nikola Žugić