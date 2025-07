Au!

Jelena Nedeljković Mrvica otkrila je da li se nakon Elite čula i videla sa Nikolom Grujićem Grujom:

- Da li si se čula sa Grujom? - upitala je Ana.

- Jesam, nakon gostovanja u Ptam za druga on je meni dao broj telefona pa smo se nudili, a on je nakon toga rekoa kako je on mene iskulirao. On i ja smo čak i pričali tokom reklama. On se tada u emisii pravodao De - rekla je Mrvica.

Autor: N.B.