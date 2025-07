TO JE MOMENAT KOJI SVI ČEKAMO! Ivana Šopić za Pink.rs sumirala sezonu na izmaku: Voditeljka progovorila o NAJSMEŠNIJIM I NAJEMOTIVNIJIM trenucima, pa otkrija u čiju ljubav veruje i nakon finala ELITE

Voditeljka "Elite" bez zadrške progovorila o trenucima koji su obeležili do sada najgledaniju sezonu rijalitija!

Spektakularno finale rijalitija "Elita" biće održano večeras, a kako se bliži sam kraj jedne od najburnijih i nagledanijih sezona do sada, popularna voditeljka Ivana Šopić sumirala je utiske i podelila sa nama ono što je, po njenom mišljenju, obeležilo ovu sezonu.

– Ova sezona je specifična po mnogo čemu, ali svakako bih izdvojila ulazak trudne Milice Veličković u Elitu i njeno suočavanje sa Terzom i Sofijom. To je bio jedan od momenata koji je izazvao veliku pažnju gledalaca -rekla je Ivana.

Kao i uvek, smeha nije manjkalo, a Ivana ističe da je Gastoz opravdao svoju reputaciju:

– Gastoz je definitivno pokazao zašto nosi titulu showmana, ali najmesnatiji momenat, bez dileme, bio je ulazak Milisave. Njen konflikt sa Milovanom, kao i legendarna scena sa Milanom Miloševićem, koja je postala viralna. Smeh do suza -dodala je voditeljka.

Ipak, nije sve bilo smeh i zabava – bilo je i ozbiljnih trenutaka i konflikata:

– Nisu se desile situacije u kojima mi "nije bilo svejedno", ali bilo je konflikata koji su otišli predaleko. Izdvojila bih žestoku svađu Matee Stanković i Miljane Kulić tokom nominacija. Bilo je baš čupavo.

Ivana je istakla koliko su ljubavni odnosi bitan deo svake sezone:

– Svaku sezonu obeleže ljubavi. Naši gledaoci to najviše vole – i da gledaju i da prepoznaju prave emocije. Turbulencije su sastavni deo svake veze, pogotovo kada su u pitanju mladi ljudi koji tek ulaze u odnos. Često se pređe granica u svađama, ali Bože moj – sve je to život. Navijam za ljubav, i da što više veza opstane i nakon rijalitija. Posebno mi je drago kada vidim da su neki parovi stvorili dom, porodicu – to je najveća pobeda rekla je Ivana za Pink.rs.

Kada je reč o konkretnim parovima, Ivana je otkrila za koga posebno navija:

– Lično bih volela da Aneli i Luka opstanu, uprkos svim preprekama. Pokazalo se da Aneli baš i nije imala sreće u ljubavi nakon braka, i smatram da zaslužuje sreću.

Za sam kraj, Šopić otkriva kako se oseća uoči superfinala:

– Nemam tremu, ali sam uzbuđena i u iščekivanju kome će Dušica Jakovljević podići ruku u ranim jutarnjim časovima. To je momenat koji svi čekamo!

Večerašnje finale "Elite" obećava uzbuđenja, suze, smeh i možda početak novih poglavlja za neke od najpopularnijih učesnika. Ko će poneti titulu pobednika, ostaje da vidimo...

Autor: Marko Vićović