Možda se ne sećam toga... Anđela ne može da razume zbog čega se komentariše njeno trčanje za Gastozom (VIDEO)

Ne dopada joj se da ovo čuje!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić razgovarali su u dvorištu Bele kuće.

- Što si plakala prošli utorak? - pitao je Gastoz.

- Imam svoje razloge - rekla je ona.

- Aha, znači nije zbog Terze. Kakve logike ima moje pitanje, ako ćeš da kažeš da imaš svoje razloge? - pitao je on.

- Bila sam nesrećna i tužna. Došla je posle Kačavenda, bila je tu sa mnom, i Sandra na minut... Ja sam se sklonila i otišla ne znam gde, verovatno da popravim karmin - govorila je Anđela.

- Ja kad sam video kako su dotrčali samo sam se pokupio i izašao, kao da padaš u nevest - pričao je Gastoz.

- Videla sam da si izašao. Ja sam večeras rekla da mi je drago što si ustao jer me je zanimalo da li ćeš da demantuješ. Nije mi bilo jasno pitanje da ja lažno trčim za tobom, kako to može? Ali iskreno, ne vređam se. Verovatno nekima izgleda tako, čim Milan pita. Ne znam po čemu trčim za tobom i da li sam na silu došla, kad se to desilo? Možda se ne sećam toga - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić