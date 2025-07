ŠOK ZA ŠOKOM! Gastozov drug prekorio Anđelu zbog reči koje mu je upućivala, pa priznao: On je bežao od Nađe, UHODILA GA JE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče i narednom gledaocu.

- Dejan iz Mladenovca je kraj telefona. Ja živim u takvom mestu da mogu da saznam sve, a ja sam njegov drug. Ena je rekla da je on prosio po ulici za život, da li ona zna koliko on uzme za nastup?! Anđela je sve slušala osim Gastoza, on nikada nije u životu udario devojku. Nađa je ono izjavila, pa gde su dokazi?! On je od nje pobegao, ona ga je uhodila. Desila se Anđela u koju se zaista zaljubio. Ona Gastozu vikala i pričala šta je htela, a da li je smela Zvezdanu da kaže tako nešto?! Ne, stajala je po sat vremena i morala je da se izvinjava njegovim drugovima - rekao je gledalac.

Autor: Nikola Žugić