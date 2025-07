Žestoko! Gledateljka napljuvala Anđelu kao nikada, ona progovorila o Kariću: Bolje da uživa u svojoj ljubavi nego da gleda moje klipove! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević, nakon odgledanog priloga u kom su prikazani smešni klipovi, poželeo je dobro veče i narednom gledaocu.

- Gospođa Verica je kraj telefona, odlično sam. Ja ove hvalospeve ne mogu da slušam večeras, vređaju mi inteligenciju. Da meni neko kaže da devojka od 26 godina može da bude toliko bajna i fina, a da onakve reči izgovara, ja to ne mogu da prihvatim. Ona je programirana da bude lepa, ona je sebe isprogramirala, nemam ništa protiv toga, svako se bori na svoj način. Ja gledam od prve Farme, pa nadalje - rekla je gledateljka.

- Fascinantno je da se samo meni to priča, svi tačno znaju šta rade, a samo se meni komentariše - rekla je Anđela.

- Ona se ne seća onoga što treba da se seća, sve je kao zaboravila. Toliki je folirant od petice, šestice, pa je zakucala sada u osmici. Psuje mrtve grobove, majke, dečicu...Pa da li je baš glumila, ne znam, mislim da je glumila sve, ali mislim da nije glumila sa Zvezdanom, bila je zaljubljena - rekla je gledateljka.

- Kako komentarišete sukob Anđele i Stefana Karića - pitao je Milan Milošević.

- To je isfolirano sa Anđeline strane. Ne znam zašto, to ona može da zna i da objasni, to je tako providno i takav napad odjednom. Sve u superlativu, pa odjednom napad. Zamislite šta je ona Mići izgovorila, pa on može deda da joj bude, pa to je neprimereno da izgovori jedno mlado biće - rekla je gledateljka.

- Ja Miću nikada nisam opsovala i pomenula mu porodicu, on je pozivao ljude da šeruju moje klipove, svaka reč koju sam rekla za njega je zaslužena. Imala sam tu izjavu za postupak Matore i Stefani, jer je Stefani nama predstavljala to za abortus. Ničiju porodicu nisam opsovala nikada, a meni je vređana porodica. Dobila sam klip kako me Karić u novembru odgovara, tako da je njegovo poštovanje nestalo u novembru mesecu prošle godine - rekla je Anđela.

- Kakvo je tvoje mišljenje sada - pitao je Milošević.

- Eto, to sam videla, svi su mi poslali, šta da kažem o dečku koji je trebao da ode u zagrljaj svojoj devojci, a on prvo što uradi pokaže mene, gleda moje klipove. Bolje da uživa u svojoj ljubavi nego da gleda moje klipove. Nisam pogledala, ali imam sve - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš to što je na Ibicu tebe zvao ne za sebe, nego za drugog - pitao je Milan.

- Ne intresuje me, smešno mi je, sve što sam rekla je istina, neka samo priča tako - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić