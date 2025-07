Haos!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita", te su se tom prilikom uključili gledaoci.

- Zavrtelo mi se od izjava večerašnje gošće. Elita uopšte ne opisuje gošću pored Vas, jedino ku*vice ako bi se tako zvalo. Devojka je istripovala da je svako ljubomoran na njeno drugo mesto. Vidi se da devojka nema blama, čak i po onim forama sa bananama. Ja bih se pokrio ušima. Ona nema samopouzdanje. Znamo da se žena rodi sa veliko vrednošću i treba da je zadrži, što kod nje nije slučaj, jer voli da miriše prdeže. I moja komšinica je lepa i zgoda, ako je to jedini lep komentar neka joj. Svi znamo da Gastoz menja ribe, ne znam da li je stavrno mislila da on nju voli. Raskinuo je da ne bi morao da je sluša van rijalitija. Ako dečko koji je muška ku*va on traži normalnu devojku, a nju samo da je*e i izje*e. Ima lepših ku*vi. Ocu njenom svaka čast, da je moja ćerka nikad ne bih bio nasmejan. Jadan, uvek dođe nasmejan. Da je moje dete ne bih nikad došao po nju. Sve što je radila je normalno, ali ne pred kamerama i ovoliko ljudi. Ne znam kako ne izvaljuje kad baci foru za bananu da joj se smeju ljudi, mislim na publiku večeras. Ako se Anđela istripuje da je moralna devojka, podseti je šta je sve radila - rekao je gledalac, nakon čega je bilo još jedno uključenje:

- Ja bih nju i Gastoza zatvorio u neki podrum i da ostanu jedno 20 dana. Ja dolazim iz Vranja i venčavam ih. Jedan televizor sam slomio i uzeo sam iz podruma drugi. Kad su se prvi put posvađali ja sam hteop da umrem. Anđela, ne slušaj nikoga. Ovi što te blate su ljubomorni, a imaju i razloga

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić