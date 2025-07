Opljačkao si Kalemberovu kuću, krao si po crnogorskim plažama: Gledateljka URNISALA Luku, zamerila mu vezu s Aneli, pa nahvalila Karića (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče prvom gledaocu u večerašnjoj emisiji "Narod pita".

- Pozdrav, ovde Nina. Malo ću da pljuckam. Luka, da li je moguće da si ti toliki pi*kopaćenik?! Da li je moguće da je tvoj izbor Aneli pored tako lepih žena koje si imao?! Malo se raspitaj. Znamo mi kada si ti krao po plažama crnogorskog primorja, kada si opljačkao kuću od Kalambera, pa te je tvoj tata vadio - rekla je gledateljka.

- Pa dobro, sitan lopov, ako je dva miliona sitan, okej. Da sam uzeo dva miliona, otvorio bih privatnu plažu tamo. Šta će da bude ako pokažem prepisku sa Slavenom?! - rekao je Luka.

- Nisam sigurna, ali dobro - rekla je gledateljka.

- Vidim da vi tvrdite, ja idem za Crnu Goru za dva dana, pa ću videti da li ću na granici imati problema. Evo, vi mene demantujte, objavite poligraf - rekao je Vujović.

- On je apsolutno najveći lažov u "Eliti 8", vi ste rođeni jedno za drugo. Koliko ćeš da dobiješ kaznu ili robiju što si zapretio Mileni da ćeš joj zapaliti auto i kola - rekla je gledateljka.

- Ja mislim da ću dobiti 37 godina - rekao je Luka.

- Stefane, moje veliko poštovanje prema tebi, bio si fenomenalan, ne obaziri se na ljude koji te kude. Osman ni za šta nije kriv, on je samo iznosio svoje mišljenje, nije nametao gostima svoje mišljenje, vrlo je bio uzdržan kada god je neko došao. Osman nikada nije govorio da si bio sa Anđelom - rekla je gledateljka.

- Osman je rekao sledeće: " Ne mogu da tvrdim da su nešto više od drugarstva tada imali, ali znam da su zajedno na žurku došli i sa iste zajedno otišli. Poznavajući Stefana sumnjam da nisu, Anđela u našoj kući nije bila, što ne znači da nisu bili u nekom iznajmljenom štek stanu ili hotelu nekom koji drži neko od Stefanovih drugova. Za Enu znam da je dolazila, a da li su bili u nekoj kr*s kombinaciji ne znam, znam da u vezi nisu bili" - pročitao je Milan.

- Dobro, ništa on tu nije rekao, rekao je svoje mišljenje. Daleko im lepa kuća, oni su se odmah za to uhvatili - rekao je Stefan.

- On je izabrao Aneli sa osnovnom školom, ima veze s kriminalom, ima i on, tako da su jedno i drugo. Đedović je u pravu za sve što je rekao za Aneli, nije on rekao da nije istina, rekao je da nije povukao ono što je rekao, da je rekao mnogo toga u afektu - rekla je gledateljka.

Autor: Nikola Žugić