ŠOK PRIZNANJE! Aneli poželela dete sa Lukom, a evo šta je sprečava u tome!(VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić, te je ovom prilikom ispitao o njenim emocijama prema Marku Janjuševiću Janjušu.

- Volela sam ga, ali je prošlo. Ne mogu zamisliti da sad pored mene stoji Janjuš, a ne Luka - rekla je Aneli, ta se uključila gledateljka:

- Najveća ljubav bila je prva sezona, Anđelo i Teodora i Janjuš Aneli. To je bila vanserijska ljubav. Nisam verovala Luki. Dala bih joj savet da pusti da je on vodi kroz život. Ona se borila da njega oformi kao ličnost. Pusti ga, neka pravi greške. Neka ga ljudi gotive onako kako jeste. Anita je rekla da je Anđelova majka podržala Aneli, Zato je ona i bila ljubomorna, jer je ona jedino tebe podržala. Ulaziš u fantastičnu porodicu Vujović. Njegova majka je divna. Mislim da ćeš se ipak odlučiti da njemu rodiš deete. Mislim da on toliko to želi. Moraš da rodiš zbog Nore - rekla je gledtaeljka.

- Ja bih rodila sada, ali smatram da imam previše godina - rekla je Aneli.

- Ti si još mlada. Ova Sandra je dve godine od tebe i Luke starija

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić