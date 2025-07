OVO JE ISTINA!? Gledateljka raskrinkala aferu Aneli i Janjuševog brata, pa doživela poniženje veka! Ahmićeva menja boje kao semafor! (VIDEO)

Tenzija skače!

Voditelj Milan Milošević uključio je gledaoce u emisiji "Narod pita", kako bi iskoristili priliku da prokomentarišu Aneli Ahmić i Enu Čolić.

- Svi su osuli paljbu po Janjušu zbog one trudnoće. Ona nije bila iskrena prema njemu. Nju je naterala njena sestra da kiretira dete. Da je rodila dete on bi o detetu brinu kao i o maloj što brine. Da li je umešana u mnoge stavri koje su se desile Janjušu. Da li je bila vezi sa Janjuševim bratom? Da li je bila u Budvi? Ona ode u Budvu i bude tamnokres šeme. To je srednji brat kog je spanđala i on je hteo da bude na jednu noć. On je morao da pobegne od nje. Ona je takav prevarant i folirant. Nema šta nema o njoj da se kaže. Ona ako sa Lukom bude još mesec dana. Ena neka se bori za ljubav. Drago mi je da je Zlata za nju lepo rekla - rekla je gledateljka.,

- To je Janjuš demantovao - rekla je Aneli.

- Pohvalio bih moju zemljakinju. Oči moje drage! - rekao je drugi gledalac.

- Koliko mi je to falilo - rekla je Aneli.

- Koliko je 9 puta 7? - glasilo je pitanje.

- Trinaest - odgovorila je.

- Aneli, šta sebi najviše zameraš? - pitao je Milan.

- Što sam praštala pogrešnim ljudima. Praštala sam pogrešnim ljudima. Najviše se kajem što sam oprostila Đedoviću. Iskorištavao me, a povredile su me neke stvari - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić