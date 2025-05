BLAM VEKA: Anđela oblatila Aneli na sva zvona, pa joj Džordi poklonila BRIJAČ i ŠAMPON na račun Lukinih poniženja! (VIDEO)

Tenzija skače!

Sledeće pitanje je bilo za Aneli Ahmić.

Zameraš Luki što spominje imena bivših devojaka, a je l' ti realno da ti spominješ svoje bivše momke?

- Nije realno. Budem pitana pa ih moram spomenuti. Nije to okej, ali ne mogu izbeći to. Ta ljubav je obeležila ovde i priča sa Janjušem, neizbežno je da ih ne provučem i ne spomenem. Moram to rešiti - rekla je Aneli.

- Pitanje jeste na mestu. Ja sam njoj govorio za ta poređenja. Najgori smo po nama. Nismo kao Gastoz i Anđela da se branimo ovde nego ustanemo i kažemo kako jeste - rekao je Luka.

- Ne bih želeo da imam ovakvu ljubav - rekao je Gastoz.

- Ja ne bih voleo da imam devojku deset meseci, da se svaki utorak napijem a da ne dođe do odnosa. To je za mene bolesno. Kada si pijan ne možeš da se iskontrolišeš. Kad se nama to desilo mi smo bili pijani, nismo mogli da se iskontrolišemo od emocija. Korda zamera Ani jer nemaju odnose mesec dana, Peja Eni, Gruja Mimas - rekao je Luka.

- Nama je ljubav poštovanje porodice i partenra, a vama utorak varijanta. Zamisli da ti dečko kaže da se obriješ i dođeš na se*s. Masnokosa, operi kosu! Pokloniću ti šampon. Dečko ti kaže da smrdiš, da si čupava, da se obriješ - rekla je Anđela.

- Uzela sam brijač, može li i šampon - rekla je Aneli, jer joj je Džordi donela brijač.

- Žena koja abortira i kaže da se ne kaje. Zamisli poniženja za ljudski rod da to uradiš. U du*e si tražila Janjušu - rekla je Anđela.

- Janjuš je njoj tražio - rekao je Milan.

Autor: A.Anđić