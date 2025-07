Podeljeno mišljenje publike: Anđela i Karić na meti žestokih kritika, ali i pohvale! Pale teške prozivke (VIDEO)

Gledaoci ništa ne zaboravljaju!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" voditelj Milan Milošević ugostio je bivše učesnike "Elite" Anđelu Đuričić i Stefana Karića. Usledilo je novo uključenje i javila se gledateljka iz Žarkova.

- Narod je svoje rekao, pa 80% i 20% da se podeli na njih 19 je sramota i da sede na tim stolicama. Koji je on pobednik naroda? - pitala je gledateljka.

- Što Vas boli moj pehar? Ovo je moj uspeh, a pogledajte Vaše favorite u kojima je izumrlo sve - rekao je Stefan.

- Šta si ti uradio misici? Čekala te godinu dana, a onda si joj dao nogu. Ja ne pričam u peharu, nosi ga kući i stavi ga iznad glave. Koliko procenata ti je dao narod? - pitala je gledateljka.

- Dao je koliko je imao moj narod i ja sam ponosan na narod koji je glasao za mene. Ja nisam rekao da treba da prodaju ne znam ni ja šta, a Anđela je rekla ženi da prodaju sve živo - govorio je Stefan.

- Spinuje priču jer ne može da trpi negativne komentare, nego želi da se svađa sa mnom - dodala je Anđela.

- Vi ste se oduzeli kad ste videli Gastoza, folirali ste se da ga volite i na kraju ste mu svi zabili nož u leđa. Gospodo, dobili ste 0.5, a izračunajte šta je dobio Gastoz - dodala je gledateljka iz Žarkova.

- Gispođo, da li ste možda Vi sa mužem koji Vas je prevario? - pitao je Stefan.

- Ne diraj mog muža, on je mrtav čovek - dodala je gledateljka.

- Zbog čega? Vi ste živi? Sve mi je jasno - dodao je Karić.

- Ovo je morbidno i baš ružno - rekla je Anđela.

- Ne moraš, više se ne takmičimo - dodao je Stefan.

- Što tvoja majka nije došla da te sačeka? - upitala je gledateljka.

- Zato što se bavim poslom zbog kog ne može da se eksponira. Moja majka radi i ne džabalebari. Moj otac i moja druga majka su me sačekali i to je najbitnije - rekao je on.

- Stefane, sa kim se dopisuješ? - pitao je voditelj.

- Javila mi se Milena Kačavenda. Ja sam očekivao da će ovako biti. Ja mogu da je pogledam, nemam mržnju koju ona ima - rekao je Stefan.

- Nikad ga nisam mrezela, odvratan mi je - dodala je Anđela.

Usledilo je novo uključenje, javila se Mirjana iz Beograda.

- Izgovoreno je mnogo teših reči i ovo je susret koji sam očekivala. Stefane, pratim te otkako si počeo, znači od "Zadruge 3". Ti si ove sezone bio veh vrhova, ponos svojih roditelja i svih kojih te poznaju. Ja te pratim i znam sve o tebi, želim ti sve najbolje i da blistaš u životu, da se oženiš i ostvariš kao otac. Dama prekoputa nije pominjela tvoje humanitarne stvari, imao si svoje mečeve da bi dao deci pomoć koja su obolela. Svi koji smo pratili i gledali bili smo svedoci tome - govorila je gledateljka.

- A ja giftala - dodala je Anđela.

- Niko ne zna ni da sam ambasador jedne humanitarne organizacije - rekao je Stefan.

- Je l' znate da Hega više nije Helga? Ona je čajni kolutić, lažulja, bananamenka i to su sad njeni nadimici, a zubići su prevaziđeni. Anđela, imam da te pitam odakle ti je došao u "Zadrugu 6" prvi dečko? Odakle je Gastoz došao? - pitala je gledateljka.

- Moja dužnost nije da odgovaram na to - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić