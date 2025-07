Nastavlja se haos Anđele i Karića: Ne prestaju da se urnišu, on priznao da li će je nakon svega TUŽITI! (VIDEO)

Ne smiruju se strasti!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" voditelj Milan Milošević ugostio je bivše učesnike "Elite" Anđelu Đuričić i Stefana Karića.

- Anđela, rekla si da se ne kaješ ni malo jer si se sukobila sa Stefanom i tvoje mišljenje je još gore otkak si videla klipove neke? - pitao je Milan Milošević.

- Videla sam da je on meni pričao ranije sa strane, ali nije imao herca da kaže za stolom, a ja sam imala - rekla je Anđela.

- Hoće da se opere, videla je da se ispalila - dodao je Karić.

- On je pričao sa Miljanom, potvrdno je ćutao - nastavila je ona.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se Ceca iz Beograda.

- Htela bih da kažem Stefanu da je on ponos, jedan dobar i vaspitan momak. Prema Jovani si bio nesebičan, pun ljubavi i poštovanja. Anđela, tvrdiš da nikome ništa ružno nisi rekla, a prvo da kažem da Gastoza jako dobro poznajem i da je on nesebičan momak, kad je on hteo da deli suhomesnato posle "Elitovizije" ti si rekla: "Ne dam ništa stoci". Ti za Osmana govoriš da je nasilnik, da je ženomrzac, a ja njega znam iz kraja i za 30 godina otkad živim na Zvezdari nisam čula ružnu reč za njega ni od jedne žene. Stefane, zamolila bih te da tužiš nju za ove izjave - rekla je gledateljka.

- Ma jok, ja nisam takav lik da bilo koga tužim. Rekao sam u jednom trenutku da ću ovo da iskoristim da tužim, ali nikad to ne bih uradio. Oni su svesni ko su i šta su, neću nikog da tužim - dodao je Karić.

- Anđela je sebe pokazala, ceo život je glumila da je neki prijatelj Stefanu, ali to nije. Ona je pokazala da je folirant i lažov, a Gastoz je jako dobar dečko. On bi iz usta izvadio i dao nekome, a takav je i Stefan. Ona je sramota ženskog roda, posle onakvih klipova koji se dele po mrežama - nastavila je gledateljka.

- Stefane, da li se slažeš sa gospođom da je Anđela najveća sramota Elite?

- Ima dosta osoba koje su sramota, dosta loših postupaka. Ne znam šta se ljudima tamo desi da dozvole da se ponižavaju... Da li je to zarad rijalitija, u početku je uvek frka ko će da opstane, pa su spremni na sve. Anđela je prema meni pokazala da je loš čovek i loš prijatelj, nema poštovanje, nema kodekse i to je to. Ja sam pričao da sam taj koji može za nju da kaže da je folirant. Ona je od pete sezone folirant prema meni, nikad nije rekla iskreno mišljenje i mislila je da sam omražen u narodu i da će preko mene da prikupi neke poene - govorio je Stefan.

- Ovo mi je najupečarljivije. On je prvi o meni pričao za vreme "Zadruge 6". Što se tiče ovoga ko je sramota, neka prosude gledaoci. Jedino smatram da ima sramotno iza sebe je delo koje ima, neću više da mu sudim i nikad i nisam nego sam iznosila svoje mišljenje - dodala je Anđela.

- Da li tvoje mišljenje može da obriše tvoju istinu i dela koja svi znamo? - pitao je Stefan.

- Ako ti misliš da možeš da obiršeš ugrožavanje nečijeg fizičkog izgleda i budućnosti tako što ćeš meni da pomeneš tuču sa Majom onda svi mogu sve da obrišu - odbrusila je Đuričićeva.

- Sa kim sam ja ovde došao da gostujem? Dovedite mi malog Uroša - poručio je Stefan.

Autor: A. Nikolić