Da sam ga više slušala... Anđela progovorila o ljubavi sa Gastozom, Karić ne prestaje da provocira! (VIDEO)

Tenzično!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" voditelj Milan Milošević ugostio je bivše učesnike "Elite" Anđelu Đuričić i Stefana Karića.

- Anđela, kakvi su ti planovi? - pitao je voditelj.

- Nemam planove, imam obaveze koje moram da ispoštujem da bih mogla par dana mirno da nađem da vidim majku i brata. Kad ugrabim prvo slobodan dan idem i ostajem par dana - rekla je Anđela.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se Nikola iz Sremske Mitrovice.

- Meni je Anđela malo zanimljivija od Karića, postavio bih joj par pitanja. Da li su Gastoz i ona u vezi? - pitao je on.

- Ne, mi smo okej, dobri smo. Nemam planove za budućnost i to je to - odgovorila je ona.

- Kariću, šta si uradio sa frizurom? - upitao je gledalac Nikola.

- Imao sam dve laste, uginule su i njima sam namenio - rekao je Stefan.

Usledilo je još jedno telefonsko uključenje, javila se nova gledateljka.

- Nazvala sam zbog leptotice i boginje Anđele. Anđela, digni gore glavu i budi ponosna sa kojim si dečkom. Ja Nenada znam ima pet godina, ispod njegove zgrade ima prodavnica i tu sam radila. Karića boli vaša pobesa, vi ste bili najdivniji par za finale. Kad ste vi spavali i ja sam, kad ste se budili i ja sam, a kad ste plakali bila sam u vas. Ti znaj da on tebe voli koliko i on tebe, to se sve vidi. Prelepa si devojka, on je prelep i vi ste jedno za drugo, a baš te briga šta Karić priča jer je to njegova ljubomora. Vi kad ste izlazili, vi ste te poneli na svojim leđima. Kad si plakala u sobi on je bio napolju, a ti to nisi videla. Ja sam oboje pratila u stopu, a ako uspete biću najsrećnija na svetu. Nikoga ne slušajte i zajedno kroz život. Kakvi foliranti pa ne mogu da se foliraju 10 meseci? - govorila je gledateljka.

- Što onda sad nisu zajedno? - pitao je Karić.

- Ko kaže? Najsrećniji su bili kad su imali tajnu vezu i niste se mešali. Pratim vas u stopu, pogledaj sjaj i njegovim očima i sve će ti biti jasno - rekla je gledateljka.

- A sjaj je zbog... - dodao je Stefan.

- Sad kad pogledam malo više da sam ga slušala za neke stvari ne bismo se toliko svađali. Ja sam neko ko brzo plane, ali sve je okej - govorila je Anđela.

- Bila bi prva, a ne druga - smejao se Karić.

- Znam da mi on ne misli loše - rekla je Đuričićeva.

- Za Gastoza mogu stvarno da kažem da je vredan, sposoban, da nije stipsa i da bi dao poslednje, inteligentan je i iskoristio je svoju šalu i sprdnju. Ja sam iz budžeta otišao zbog Keti, počelo je sve više da nas ima i ja budem pristrasan kad mi se neko približi i ne bih mogao da komentarišem kako bi želeo. Ne ide da jedem i komentarišem loše - govorio je Stefan.

Autor: A. Nikolić